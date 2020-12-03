Звезда 'Отпетых мошенниц' Ребел Уилсон завела роман с молодым бойфрендом

Голливудская комедийная актриса 40-летняя Ребел Уилсон, которая похудела на 20 килограммов, впервые заговорила о личной жизни. Она начала встречаться с 29-летним миллиардером Джейкобом Бушем.

По словам знаменитости, у них завязались отношения еще до ее похудения. Соответствующее признание Уилсон сделала на своей странице в Instagram.

"Меня часто спрашивают: "Кто же тот горячий парень в твоем Instagram? Твой бойфренд?" Да, он мой парень", – рассказала звезда.

Уилсон отметила, что Буш не любит публичность, поэтому она не говорит о нем и в целом о своей личной жизни.

"Он очень закрытый человек, поэтому я не люблю слишком много рассказывать о нем. Но хочу вам сказать, что мы начали встречаться еще до того, как я собиралась худеть. Это доказательство того, что вам не обязательно быть какого-то определенного размера, чтобы завести отношения", – подытожила актриса.

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