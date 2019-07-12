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Звезда КВН Михалкова празднует день рождения: самые откровенные фото

7.2т Читать материал на украинском

Российская звезда КВН актриса "Уральских пельменей" Юлия Михалкова в пятницу, 12 июля празднует свой день рождения.

Артистке исполнилось 36 лет. Михалкова ранее снималась обнаженной ля мужских журналов. В социальных сетях она также нередко демонстрирует подтянутое тело на пикантных фото.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть самые откровенные снимки звезды юмористических шо РФ.

Юлия Михалкова

Юлия Михалкова

Instagram @mihalkova

Юлия Михалкова родилась в 1983 году в Свердловской области (Урал, Россия). Обрела популярность в начале 2000-х, попав в состав команды КВН "НеПарни", которая играла в Премьер-лиге.

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Звезда КВН Михалкова празднует день рождения: самые откровенные фото

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Звезда КВН Михалкова празднует день рождения: самые откровенные фото

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Позже стала актрисой юмористического шоу "Уральские пельмени", которое транслируется на популярном российском канале СТС. Шоу было создано одноименной КВНовской командой из Екатеринбурга в 2009 году. Также Юлия была в роли телеведущей нескольких проектов на ТВ и снималась оголенной для мужского журнала MAXIM.

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Звезда КВН Михалкова празднует день рождения: самые откровенные фото

Журнал MAXIM

Звезда КВН Михалкова празднует день рождения: самые откровенные фото

Журнал MAXIM

Звезда КВН Михалкова празднует день рождения: самые откровенные фото

Журнал MAXIM

Звезда КВН Михалкова празднует день рождения: самые откровенные фото

Журнал MAXIM

Звезда КВН Михалкова празднует день рождения: самые откровенные фото

Журнал MAXIM

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Михалкова разделась на камеру, продемонстрировав оголенное стройное тело.

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