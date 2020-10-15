Звезда "Х-фактора" Сюзанна показала на видео волосатые подмышки

Российская певица Сюзанна Варнина (Абдулла), которая была участницей одного из сезонов вокального проекта "Х-Фактор", поразила сеть небритыми подмышками на видео.

Соответствующий ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Сюзанна без макияжа позировала в белом топе, демонстрируя волосатые подмышки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поклонники певицы неоднозначно отреагировали на публикацию девушки. Они отмечали, что не понимают, для чего Сюзанна выставляет такое на публику.

"Как можно быть настолько неухоженной? Я в шоке", "Не то что меня волнуют чужие Джуманджи, но разве же это не противно?", "А что подмышки нельзя побрить?" – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сюзанна Варнина снялась в клипе на песню "Друг" группы Мальбек абсолютно обнаженной. Кадры были сняты в течение года в разных странах: России, Франции и Италии.