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24 марта • обновлено в 18:37
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Звезда Голливуда Сахно попала в больницу из-за коронавируса: самоизоляция не помогла

2.3т
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Известная украинская и голливудская актриса 22-летняя Иванна Сахно заболела коронавирусом и была госпитализирована.

Ранее, звезда отметила, что симптомы болезни у нее проявились не сразу. Об этом Сахно рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Стало хуже? Больная коронавирусом украинка из Голливуда загремела в больницу
"Напоминаю, продолжайте быть дома и мойте руки. Эта штука неприятная и вы ее не хотите, как и те, кто вокруг вас", - написала девушка.
Стало хуже? Больная коронавирусом украинка из Голливуда загремела в больницу

Сахно прославилась благодаря ролям в фильмах "Тихоокеанский рубеж: восстание" и экшн-комедии "Шпион".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась новым китайским коронавирусом COVID-19. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram 15 марта, уточнив, что болеет уже почти неделю.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
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