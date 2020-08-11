Звезда 90-х Легкоступова в коме: певицу нашли с пробитой головой

Российскую звезду 90-х Валентину Легкоступову, исполнительницу знаменитого хита "Ягода-малина", нашли в Москве с серьезной травмой. Она находится в коме.

Певицу обнаружили в ее квартире с пробитой головой. Врачи диагностировали отек мозга. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщил Telegram-канал Mash.

Валентину Легкоступову еще в сознании в квартире обнаружила дочь. На теле женщины были синяки, рядом находился муж, Юрий Фирсов.

Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов 24СМИ

Супруги несколько дней вместе выпивали и не выходили на связь. Дочка вызвала скорую, обоих увезли в наркологическую клинику. Однако Фирсов сбежал, а состояние артистки резко ухудшилось.

Легкоступову перевели в другую больницу и срочно прооперировали. Ее супруга в настоящее время ищут правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL, у российского актера Михаила Ефремова, который ранее устроил смертельное ДТП в центре Москвы, врачи диагностировали инсульт. Артисту стало плохо в понедельник, 10 августа. Его обнаружил сын на полу в квартире, где проживает Ефремов.