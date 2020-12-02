Знаменитости, которых обвинили в сексуальном насилии: чем закончились скандалы

Украину всколыхнула новость об известном фотографе Александре Ктиторчуке, который подозревается в развращении несовершеннолетних девочек. На Западе же тема сексуального насилия среди знаменитостей является одной из самых острых уже несколько лет.

OBOZREVATEL вспомнил, кто из звезд шоу-бизнеса попадал в громкий секс-скандал и чем это закончилось.

Джеймс Франко

Звезда "Человека-Паука", "127 часов" и сериала "11.22.63" Джеймс Франко был обвинен в сексуальных домогательствах и принуждении к половому акту несовершеннолетней девушки в начале 2018 года. После этого, еще пять девушек, которым Франко преподавал актерское мастерство, подтвердили непристойное поведение учителя. Жертвы проговорились после церемонии вручения "Золотой глобус", где актер засветился со значком движения в защиту жертв домогательств. По их словам, такое поведение Джеймса Франко было словно плевок в душу. Сам актер отрицает все обвинения, однако его сняли с номинации на "Оскар" за роль в фильме "Горе-творец".

Джонни Депп

Скандал между голливудским красавчиком Джонни Деппом и его экс-супругой Эмбер Херд гремел несколько лет. Херд показала миру, что под маской харизматичного актера скрывается домашний абьюзер и насильник. Оказалось, что Депп регулярно избивал жену, таскал за волосы, подвергал сексуальному насилию и угрожал убить. Актера уже отстранили от съемок в новой части франшизы "Фантастические твари". Что будет дальше с его карьерой – остается только догадываться.

Майк Тайсон

Один из самых известных и узнаваемых боксеров в мировой истории имеет на счету три судимости, среди которых одна статья за изнасилование. Железный Майк в 1992 году надругался над 18-летней Дезири Вашингтон, которая в том году выиграла конкурс красоты и получила звание Мисс. Боксера-тяжеловеса посадили за решетку на 6 лет, однако выпустили спустя три года заключения из-за примерного поведения. Тайсон еще два раза попадал в судебные разбирательства, однако уже за драки и наркотики.

Вуди Аллен

Гений кинематографа Вуди Аллен за свои 85 лет неоднократно был женат, при чем каждый его роман носил взрывной характер. К примеру, 12-летние отношения с актрисой Мией Фэрроу закончились громким скандалом после того, как Фэрроу обвинила Аллена в растлении их общей шестилетней дочери. Обвинения актрисы подтвердились, когда кинорежиссер женился на приемной дочери Мии Сун-и Превен. Однако, Аленна не притянули к ответственности, поскольку доказательств ни мать, ни предполагаемая жертва не предъявили.

Майкл Джексон

Короля поп-музыки дважды публично обвиняли в сексуальных домогательствах. В 1993 году певца обвинила в растлении сына мать Джордана Чандлера. Длительное расследование Майкл Джексон смог замять с помощью 22 миллионов долларов, которые музыкант заплатил семье мальчика взамен на отказ от иска. Спустя десять лет история повторилась. Родители еще одного мальчика утверждали, что Джексон изнасиловал их сына. Полиция не нашла весомых улик и оправдала звезду, однако певец лишился крупной суммы денег на судебные издержки. Уже после смерти Майкла мальчик признался, что оклеветал кумира, чтобы получить деньги.

Харви Вайнштейн

Известного голливудского кинопродюсера официально признали виновным в сексуальном насилии после того, как это подтвердили более 80 женщин, в том числе известные актрисы, среди которых Кара Делевинь, Гвинет Пэлтроу, Люсия Эванс, Ева Грин и другие. Вайнштейна в марте 2020 года арестовали на 23 года за те обвинения, которые удалось доказать.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вайнштейну выдвинули новые обвинения в сексуальном насилии. Продюсера обвинили еще в шести инцидентах сексуального характера.