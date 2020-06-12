Знаменитая украинская модель Снежана Онопко рассказала, как ее избивал муж-олигарх

Всемирно известная украинская модель Снежана Онопко сделала признание о домашнем насилии – супруг-олигарх Николай Щур ее регулярно бил и оскорблял.

Так, Онопко дала откровенное интервью ведущей Анне Олицкой (Новый канал), где откровенно рассказала о проблемах в семье. Видео беседы опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Так, Снежана поделилась трудными моментами в жизни с бывшим мужем, бизнесменом Николаем Щуром. На протяжении 10 лет брака мужчина избивал и унижал модель, а когда она заговорила о разводе – начал угрожать.

Instagram Снежаны Онопко

"Впервые Коля побил меня в гардеробной, спустя буквально месяц после свадьбы. Он такой человек: если у него плохое настроение, он начинает взрываться. Однажды он разбил мне голову, когда мы были в Монако. Я ходила все время в панамке. С первого года свадьбы, когда он меня ударил, я сказала, что хочу развод. Николай "загасил" меня еще больше и сказал: "Развода не будет. Я могу быть только вдовцом. Я женился раз и навсегда, эту мысль просто потеряй". Вот тогда я поняла, во что вляпалась", – вспомнила Онопко.

Угрозы Николая подействовали на модель – она продолжила терпеть домашнее насилие.

"После этого я начала бояться и стала подстраиваться. Если он уже говорил не тем тоном, я старалась уйти, чтобы ничего не произошло. Потому что любая фраза, типа "как дела?", могла вызвать агрессию в мою сторону. Я потухла, у меня не было сил. Я не могла работать", – призналась Снежана.

Снежана Онопко во время интервью YouTube-канал Олицкой

Объяснить, почему так долго "жила в аду" и не решалась ничего изменить, Онопко не может до сих пор.

"Мне кажется, что с моей стороны это была не любовь, а какая-то зависимость… Сложно объяснить, как это все вообще произошло. Я сама не могу найти ответ на вопрос, почему столько лет все это терпела", – пояснила она.

Лишь спустя 10 лет после свадьбы Снежана решилась уйти от мужа и откровенно рассказать о всех ужасах, которые она пережила в браке. Сейчас модель ходит только в сопровождении охранников и очень переживают за свою жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина поразила признанием о том, что долгое время была жертвой физического насилия.

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