Зибров о скандале вокруг попурри на День Независимости: не надо бить себя в грудь

Украинский эстрадный певец Павел Зибров оправдал наличие русскоязычных песен в звездном попурри на День Независимости, 24 августа, вокруг которого возник громкий скандал в сети.

Так, артист отметил, что русскоязычные хиты, в том числе "Шлепки" Оли Поляковой и "Нино" Олега Винника, "правят балом и формируют музыкальный вкус у украинцев". Об этом шла речь в эфире канала "Апостроф TV" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Зибров также подчеркнул, что не видит ничего плохого в таком подборе хитов для попурри, так как именно эти песни являются самыми востребованными среди украинских слушателей.

Украинские звезды исполнили топовые хиты на День Независимости YouTube (скриншот видео)

"Я не занимался ни выбором песен, ни выбором артистов. Но мне он нравится. Достойный перечень тех, кто сейчас на слуху. Это исполнители, которые в цене, которых знает народ, они раскрученные. Мне многие говорят, почему я пел на русском? Мне предложили уже готовые фонограммы. Единственное условие было, чтобы были песни украинских авторов и чтобы это были суперпопулярные песни, которые на слуху", – высказался певец.

В то же время он добавил, что именно такие треки формируют музыкальный вкус у украинцев. Также он уточнил, что музыка не влияет на патриотизм людей.

"Безусловно, многие спрашивали, почему не было патриотичных песен. А петь о любви, о родной земле – это же тоже патриотизм. Не надо бить себя в грудь, чтобы быть патриотом. Хотелось дать людям света и радости. Но песни, которые исполнили, сейчас правят балом. И MONATIK, и Потап, и Могилевская. Они формируют сейчас вкусы Украины",– подытожил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в День Независимости, 24 августа, на Софийской площади в Киеве топовые украинские звезды исполнили попурри из самых популярных хитов независимой Украины.

Однако группы "Бумбокс" и "Океан Ельзи" заявили, что не давали разрешения на использование своих песен.

Кроме того, многим украинцам не понравилось, как выглядели артисты и то, что среди отрывков 42 песен они исполнили и русскоязычные.

Также люди выразили мнение, что концерт был лишен вкуса и в стране, которая сейчас защищает свою независимость на востоке, вообще не время для таких торжеств.

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