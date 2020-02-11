"Живем в эпоху шестого вымирания": известный ученый рассказал, как погибнет человечество

Российский ученый и кандидат биологических наук Илья Колмановский заявил о том, что мы сейчас живем в эпоху крупнейшего вымирания жизни.

Об этом Колмановский рассказал в интервью Ирине Шихман для программы "А поговорить?" на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Илья Колмановский кадр из видео

"Ученые с новой силой заговорили о шестом вымирании. Мы живем в эпоху крупнейшего вымирания жизни, одного из шести самых крупных. Пятое вывело динозавров и морских ящеров из планеты. Очень быстро вымирают насекомые, на нашем веку вымерло больше трети лягушек, очень быстро вымирают птицы, разные растения... Этот набор таких разных трагедий каждый раз связан с вмешательством человека", – говорит ученый.

Илья Колмановский кадр из видео

Также Колмановский привел цитату одного ученого:

"Мне показалась очень интересной мысль, которую я прочитал в блоге у одного ученого, который говорит: "Мы не думаем о том, что шестое вымирание началось с того, что мы убили и резко сократили разнообразие людей на планете". Он говорит: "Глядя на звезды, мы часто думаем, встретим ли мы где-то еще разумную жизнь, мы не думаем о том, что 300 тысяч лет назад на этой планете было 8 отдельных цивилизаций и мы встретили разумную жизнь. Встретив ее 7 раз, мы ее уничтожили". Эта цифра "8 видов" – она растет. В 21 веке мы открыли несколько новых видов, может быть, будем открывать еще новые... И всякий раз это история гибели этих цивилизаций".

Илья Колмановский кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что через 100 лет на Земле не останется насекомых, и планету настигнет шестая волна вымирания.

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