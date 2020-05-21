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21 мая • обновлено в 21:42
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Жители Индии обрушили рейтинг TikTok: что произошло

6.4т
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Рейтинг TikTok в магазине приложений Google Play за несколько дней обрушился с 4,6 до 1,2 балла.

Так, это случилось из-за многочисленных жалоб жителей Индии на соцсеть после ссоры ютубера Carryminati с тиктокером Faizal Siddqui. Об этом сообщает пользователь сайта Pikabu с ником Kr1st1an.

Отмечается, что все началось с того, что индеец по имени Faizal Siddqui выложил видео на TikTok, где он прославлял обливание лица девушек кислотой. Это возмутило популярного индийского ютубера Carryminati и он опубликовал в своих соцсетях ролик, в котором осудил Faizal Siddqui-а, а также сообщество TikTok.

Faizal Siddqui и Carryminati

Faizal Siddqui и Carryminati

Ролик набрал миллионы просмотров и лайков и мог стать самым популярным немузыкальным видео на YouTube, но его удалили. Причиной этому стали многочисленные жалобы модераторам на гомофобную риторику.

"Фанаты TikTok жаловались на видео Carryminati разными способами, особенно из-за гомофобии. Тем не менее, в самом видео не было гомофобии. Была шутка с этим словом, неправильно интерпретированная из-за Хинди. Однако YouTube удалил ролик из-за множества жалоб", – отмечает пользователь Pikabu.

Ютубер Carryminati

Ютубер Carryminati

Фото: instagram/carryminati

Удаление видео привело в ярость миллионы подписчиков ютубера Carryminati, которые решили отомстить и "ударить" по TikTok. Они призывают заблокировать приложение и ставят ему негативные оценки в Google Play.

Жители Индии обрушили рейтинг TikTok: что произошло

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее снимки с якобы окровавленным лицом стали трендом в соцсетях Instagram и TikTok во время карантина из-за коронавируса.

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Автор
Кристина Долматова
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