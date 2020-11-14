Жены Джигарханяна: что известно о личной жизни актера

Личная жизнь известного российского актера Армена Джигарханяна, который умер в ночь на 14 ноября, была довольно бурной.

За длинную, более чем восьмидесятилетнюю жизнь артист был женат трижды.

Первой женой Джигарханяна стала актриса Алла Ванновская. Они прожили в браке 6 лет, однако после того, как артистка родила ему дочь Елену, у нее диагностировали неизлечимое психическое заболевания. Ходили слухи, что Ванновская была взрывной, истеричной и болезненно ревниво. Не выдержав страшных приступов, через год после рождения ребенка, актер вынужден был подать на развод и забрать дочь.

По информации СМИ, когда Джигарханян переехал в Москву, Ванновская покончила с собой. Другие же источники сообщают, что актриса умерла в психиатрической лечебнице.

Дочь Джигарханяна Елена хотела пойти по стопам отца, и стать актрисой. Незадолго до премьеры спектакля ее нашли уснувшей в автомобиле вместе с ее молодым человеком. До сих пор остается неизвестно, дочь Джигарханяна умерла от несчастного случая или это было двойное самоубийство. Ходили слухи, что актер недолюбливал молодого человека дочери. Лишь один раз в интервью Джигарханян обмолвился "Это моя вина".

Со второй женой Татьяной Власовой Джигарханян прожил более сорока лет. Он познакомился с ней в том же Ереванском русском театре. Когда закрутился роман с актером, Власова состояла в браке с режиссером. Будучи в браке, она родила ребенка, но совместно супруги уже не жили.

Как признавался Джигарханян, свадьба состоялась настолько неожиданно для обоих, что к предстоящей церемонии они не успели даже купить кольца. В ЗАГСе актер надел на палец возлюбленной венчальное колечко своей бабушки, доставшееся ему в наследство.

С сыном Татьяны Степаном у Джигарханяна отношения не сложились. Они так и остались чужими людьми.

У супругов не было общих детей, однако в свое время актер усыновил сына Татьяны Степана.

В 90-х годах Власова изъявила желание перебраться в США. Джигарханян к тому времени получил американское гражданство, однако принял решение все же остаться в России. Так супруги прожили в браке 15 лет. Джигарханян лишь два месяца в году проводил в Америке. В 2015 году артист объявил об официальном завершении второго брака.

В начале 2015 года Джигарханян сообщил о возлюбленной Виталине Цымбалюк-Романовской, музыкального руководителя Московского драматического театра. Девушка оказалась младше знаменитости на 47 лет. В феврале 2016 года пара официально оформила свои отношения.

В одном из интервью Джигарханян ответил, чем его зацепила Романовская.

"Если ты знаешь ответы на все вопросы, то ты – из КВН", - говорил актер.

В 2017 году Джигарханян и Романовская развелись. После развода вся недвижимость актера перешла к бывшей жене. Сама же экс-возлюбленна заявляла, что чувствовала себя ненужной в этих отношениях.

Как передает "Комсомольская правда" Виталина Цымбалюк-Романовская довольно резко высказалась о смерти актера.

"Для меня он умер три года [назад], когда меня лишили возможности быть рядом, видеть его, разговаривать с ним. Ведь он был со мной почти половину моей жизни",– призналась пианистка.

Она добавила, что артист мог бы прожить дольше, если бы его не лишили возможности "оставаться на виду и быть востребованным": "Он вел совершенно закрытый образ жизни, который я бы ему не пожелала".

Романовская отметила, что не знает, пойдет ли на похороны Джигарханяна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стала известна причина смерти Армена Джигарханяна. Об этом сообщили из окружения российского актера.