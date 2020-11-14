Жены Джигарханяна: что известно о личной жизни актера

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Жены Джигарханяна: что известно о личной жизни актера

Личная жизнь известного российского актера Армена Джигарханяна, который умер в ночь на 14 ноября, была довольно бурной.

За длинную, более чем восьмидесятилетнюю жизнь артист был женат трижды.

Первой женой Джигарханяна стала актриса Алла Ванновская. Они прожили в браке 6 лет, однако после того, как артистка родила ему дочь Елену, у нее диагностировали неизлечимое психическое заболевания. Ходили слухи, что Ванновская была взрывной, истеричной и болезненно ревниво. Не выдержав страшных приступов, через год после рождения ребенка, актер вынужден был подать на развод и забрать дочь.

По информации СМИ, когда Джигарханян переехал в Москву, Ванновская покончила с собой. Другие же источники сообщают, что актриса умерла в психиатрической лечебнице.

Алла Ванновская и Армен Джигарханян.

Дочь Джигарханяна Елена хотела пойти по стопам отца, и стать актрисой. Незадолго до премьеры спектакля ее нашли уснувшей в автомобиле вместе с ее молодым человеком. До сих пор остается неизвестно, дочь Джигарханяна умерла от несчастного случая или это было двойное самоубийство. Ходили слухи, что актер недолюбливал молодого человека дочери. Лишь один раз в интервью Джигарханян обмолвился "Это моя вина".

Со второй женой Татьяной Власовой Джигарханян прожил более сорока лет. Он познакомился с ней в том же Ереванском русском театре. Когда закрутился роман с актером, Власова состояла в браке с режиссером. Будучи в браке, она родила ребенка, но совместно супруги уже не жили.

Как признавался Джигарханян, свадьба состоялась настолько неожиданно для обоих, что к предстоящей церемонии они не успели даже купить кольца. В ЗАГСе актер надел на палец возлюбленной венчальное колечко своей бабушки, доставшееся ему в наследство.

Татьяна Власова и Армен Джигарханян.

С сыном Татьяны Степаном у Джигарханяна отношения не сложились. Они так и остались чужими людьми.

У супругов не было общих детей, однако в свое время актер усыновил сына Татьяны Степана.

В 90-х годах Власова изъявила желание перебраться в США. Джигарханян к тому времени получил американское гражданство, однако принял решение все же остаться в России. Так супруги прожили в браке 15 лет. Джигарханян лишь два месяца в году проводил в Америке. В 2015 году артист объявил об официальном завершении второго брака.

В начале 2015 года Джигарханян сообщил о возлюбленной Виталине Цымбалюк-Романовской, музыкального руководителя Московского драматического театра. Девушка оказалась младше знаменитости на 47 лет. В феврале 2016 года пара официально оформила свои отношения.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян.

В одном из интервью Джигарханян ответил, чем его зацепила Романовская.

"Если ты знаешь ответы на все вопросы, то ты – из КВН", - говорил актер.

В 2017 году Джигарханян и Романовская развелись. После развода вся недвижимость актера перешла к бывшей жене. Сама же экс-возлюбленна заявляла, что чувствовала себя ненужной в этих отношениях.

Как передает "Комсомольская правда" Виталина Цымбалюк-Романовская довольно резко высказалась о смерти актера.

"Для меня он умер три года [назад], когда меня лишили возможности быть рядом, видеть его, разговаривать с ним. Ведь он был со мной почти половину моей жизни",– призналась пианистка.

Она добавила, что артист мог бы прожить дольше, если бы его не лишили возможности "оставаться на виду и быть востребованным": "Он вел совершенно закрытый образ жизни, который я бы ему не пожелала".

Романовская отметила, что не знает, пойдет ли на похороны Джигарханяна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стала известна причина смерти Армена Джигарханяна. Об этом сообщили из окружения российского актера.

Армен Джигарханян