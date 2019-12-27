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27 декабря • обновлено в 14:34
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Женщина на загадочном фото оказалась дочерью Андрея Макаревича

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Сын певца Андрея Макаревича Иван, как оказалось, опубликовал фото с сестрой.

Дополнительную подсказку Иван выложил в сторис Инстаграма.

"Люблю тебя, сестра", - подписал он селфи.

Женщина на загадочном фото оказалась дочерью Андрея Макаревича

Дана (она же - Донна Донато) – это внебрачная дочь Андрея Макаревича. Ей 44 года.

Sisdadandi

Публикация от Иван Макаревич (@jamesoclahoma)

Она живет в США. По образованию юрист, замужем за американцем.

Ее должность сейчас - вице-президент по стратегическим направлениям компании American Express.

Смотрите также на OBOZREVATEL интимное фото с Иваном Макаревичем, опубликованное недавно певицей Настасьей Самбурской. Ранее в СМИ публиковались слухи о романе Ивана Макаревича и Самбурской.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персона
Андрей Макаревич
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