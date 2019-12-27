Женщина на загадочном фото оказалась дочерью Андрея Макаревича

Сын певца Андрея Макаревича Иван, как оказалось, опубликовал фото с сестрой.

Дополнительную подсказку Иван выложил в сторис Инстаграма.

"Люблю тебя, сестра", - подписал он селфи.

Дана (она же - Донна Донато) – это внебрачная дочь Андрея Макаревича. Ей 44 года.

Она живет в США. По образованию юрист, замужем за американцем.

Ее должность сейчас - вице-президент по стратегическим направлениям компании American Express.

Смотрите также на OBOZREVATEL интимное фото с Иваном Макаревичем, опубликованное недавно певицей Настасьей Самбурской. Ранее в СМИ публиковались слухи о романе Ивана Макаревича и Самбурской.

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