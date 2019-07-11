"Женитесь!": Дорофееву и Позитива заподозрили в романе

Украинскую певицу, солистку группы "Время и Стекло" Надю Дорофееву заподозрили в романе с коллегой по сцене Позитивом (Алексеем Завгородним). Так, пользователи сети обратили внимание на весьма пикантное фото артистов.

Снимок, который спровоцировал слухи, Дорофеева опубликовала на своей странице в Instagram.

Позитив и Надя Дорофеева Politeka.net

"Потап и Настя тоже отнекивались, типа мы с тобой не пара", "Женитесь", "Вова где?", "Последнее фото значит, что вы вместе?", "Дантес нервно курит в сторонке", "Как отреагируют супруги?", "При живом то муже...", "Вы с Лешей были бы идеальной парой", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, участники группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) стали героями пикантной фотосессии для мужского глянца. На фото Надя позировала в белом купальнике, а на некоторых снимках певица изображена с голой грудью. Алексей позировал в белых брюках и рубашке с расстегнутыми пуговицами.

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