Жена срезала погибшему Картрайту кончики пальцев: ей предъявили обвинение в убийстве

Жена рэпера Энди Картрайта Марина Кохал срезала мужу папиллярные рисунки кончиков пальцев, чтобы усложнить идентификацию останков. Ей предъявили обвинение в убийстве.

Как пишет "Фонтанка", женщина дала подробные объяснения по обстоятельствам расчленения тела Картрайта в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

По словам Кохал, она нашла мужа мертвым около трех часов дня 24 июля. Он лежал в неестественной позе. Скорую помощь не вызывала, так как "находилась в стрессовом состоянии". Марина утверждает, что нашла шприц для инъекции с прозрачной жидкостью. По ее мнению, смерть от передозировки негативно сказалось бы на репутации Картрайта, поэтому она решила инсценировать его бесследное исчезновение.

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Перед расчленением, Кохал срезала кожу с кончиков пальцев музыканта, чтобы усложнить идентификацию останков. На следующий день она отнесла биоматериалы на детскую площадку и надеялась, что их съедят крысы.

Как сообщили в региональном ГУ СК, Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

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"По данным следствия, обвиняемая не позднее 29 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Невскому проспекту в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему мужу", – рассказали в пресс-службе ведомства.

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