Жена срезала погибшему Картрайту кончики пальцев: ей предъявили обвинение в убийстве
Жена срезала рэперу Картрайт кончики пальцев: ей предъявили обвинение в убийстве.
Жена рэпера Энди Картрайта Марина Кохал срезала мужу папиллярные рисунки кончиков пальцев, чтобы усложнить идентификацию останков. Ей предъявили обвинение в убийстве.
Как пишет "Фонтанка", женщина дала подробные объяснения по обстоятельствам расчленения тела Картрайта в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
По словам Кохал, она нашла мужа мертвым около трех часов дня 24 июля. Он лежал в неестественной позе. Скорую помощь не вызывала, так как "находилась в стрессовом состоянии". Марина утверждает, что нашла шприц для инъекции с прозрачной жидкостью. По ее мнению, смерть от передозировки негативно сказалось бы на репутации Картрайта, поэтому она решила инсценировать его бесследное исчезновение.
Энди Картрайт с женой Мариной апостроф
Перед расчленением, Кохал срезала кожу с кончиков пальцев музыканта, чтобы усложнить идентификацию останков. На следующий день она отнесла биоматериалы на детскую площадку и надеялась, что их съедят крысы.
Как сообщили в региональном ГУ СК, Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
Тело рэпера жена разложила по пакетам Telegram канал Mash
"По данным следствия, обвиняемая не позднее 29 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Невскому проспекту в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему мужу", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российский рэпер украинского происхождения Энди Картрайт (Александр Юшко) скончался в Санкт-Петербурге. Марина Кохал якобы узнала о смерти мужа, рэпера Энди Картрайта, никому об этом не рассказала, расчленила тело и разложила по пакетам. Полиция узнала о смерти музыканта на четвертый день.
Впоследствии СМИ распространили фейковую информацию, что жена предварительно постирала органы рэпера в стиральной машинке и отварила их с солью.
Следователи задержали Марину по подозрению в убийстве. Кохал сообщила правозащитникам, что 25 июля вернулась домой и нашла своего мужчину без сознания, а рядом с ним лежал шприц. В панике Марина решила, что случилось передозировка. Однако она не исключает, что он мог умереть от сердечного приступа.
Мать рэпера Валентина Юшко рассказала, что супруги с ребенком хотели переехать жить в Украину. Она также призналась, что ни разу не видела любимого сына.