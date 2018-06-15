Жена младше на 27 лет: известный певец объявил о разводе

Российский певец Владимир Кузьмин сообщил о разводе с возлюбленной Екатериной, которая младше его на 27 лет.

"Мы с Катей объявляем о разводе. Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу. Просим отнестись с пониманием", - сообщил Кузьмин журналу "7 дней".

Стоит отметить, что слухи о расставании звездной пары появлялись и раньше. Люди из окружения артиста отметили, что Екатерина думала раньше подать на развод из-за частых вспышек ревности Кузьмина и его тяги к алкоголю. Однако тогда им удалось решить эти проблемы.

Владимир Кузьмин и его третья жена Екатерина Трофимова eg.ru

Поклонники певца предположили, что решение разойтись было обоюдным. Как заявил сам Кузьмин, они с Екатериной остались близкими друзьями.

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