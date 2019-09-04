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4 сентября • обновлено в 12:06
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Жена Харламова показала своего "клона": сеть в восторге

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Российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус показала поклонникам свою младшую сестру.

Соответствующие снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Отметим, что в подписи к фото Асмус поздравила сестру с днем рождения и назвала ее своим лучшим другом.

"Моя сестра, мой мотор, мой лучший друг. Человек, который мотивирует меня сильнее всего в жизни. Еще раз с Днем рождения! За тобой хоть в космос, люблю безумно! Ну что, похожи?", — написала Кристина.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Фото из Instagram

Кристина Асмус с сестрой

Кристина Асмус с сестрой

Фото из Instagram

Кристина Асмус с сестрой

Кристина Асмус с сестрой

Фото из Instagram

Кристина Асмус с сестрой

Кристина Асмус с сестрой

Фото из Instagram

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Поклонники пришли в восторг от новых фото Асмус. Они отметили, что артистка очень похожа со своей сестрой и засыпали девушек комплиментами.

Жена Харламова показала своего "клона": сеть в восторге
Жена Харламова показала своего "клона": сеть в восторге
Жена Харламова показала своего "клона": сеть в восторге
Жена Харламова показала своего "клона": сеть в восторге
Жена Харламова показала своего "клона": сеть в восторге

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Асмус взбудоражила сеть пикантным снимком, на котором она без одежды позировали в ванной.

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Персона
Кристина Асмус
Место
Россия
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