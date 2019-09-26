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27 сентября • обновлено в 19:15
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"Желудок горит!" Стало известно о новых проблемах Алибасова

9.8т Читать материал на украинском

Российский продюсер Бари Алибасов продолжает мучиться из-за последствий отравления "Кротом", так как пищевод до сих пор не может нормально принимать еду.

Как сообщает "Собеседник", артист жалуется на сильные боли в желудке, которые не получается ничем притупить.

"Приходится все есть пережеванное или размельченное. В основном – каши! Сегодня выпил двадцать граммов водки, не помогло. Так и горит!" – рассказал Алибасов.

У Алибасова проблемы с желудком после отравления "Кротом"

У Алибасова проблемы с желудком после отравления "Кротом"

instagram/alibasov_nana

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По данным издания, медики в ужасе от беспечности продюсера. Ведь при его диагнозе ни в коем случае нельзя употреблять спиртные напитки, и нужно соблюдать строжайшую диету.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 4 июня Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в Москве.

  • В СМИ 5 июня появилась информация, что продюсер умер в институте имени Склифосовского, однако позже ее опровергли.

  • 17 июня артиста выписали из больницы, после чего он начал активно давать комментарии СМИ.

  • Врачи НИИ Склифосовского указали на многие несостыковки в истории с его отравлением, уточнив, что это "липа".

  • В ответ на нападки Алибасов предоставил копию медицинской карты из института Склифосовского

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Персона
Бари Алибасов
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес болезнь отравление
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Фанфурик бояры не пробовал? Скрепное зелье,лаптеногим помогает.
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