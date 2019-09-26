"Желудок горит!" Стало известно о новых проблемах Алибасова

Российский продюсер Бари Алибасов продолжает мучиться из-за последствий отравления "Кротом", так как пищевод до сих пор не может нормально принимать еду.

Как сообщает "Собеседник", артист жалуется на сильные боли в желудке, которые не получается ничем притупить.

"Приходится все есть пережеванное или размельченное. В основном – каши! Сегодня выпил двадцать граммов водки, не помогло. Так и горит!" – рассказал Алибасов.

У Алибасова проблемы с желудком после отравления "Кротом" instagram/alibasov_nana

По данным издания, медики в ужасе от беспечности продюсера. Ведь при его диагнозе ни в коем случае нельзя употреблять спиртные напитки, и нужно соблюдать строжайшую диету.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 июня Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в Москве.

В СМИ 5 июня появилась информация, что продюсер умер в институте имени Склифосовского, однако позже ее опровергли.

17 июня артиста выписали из больницы, после чего он начал активно давать комментарии СМИ.

Врачи НИИ Склифосовского указали на многие несостыковки в истории с его отравлением, уточнив, что это "липа".

В ответ на нападки Алибасов предоставил копию медицинской карты из института Склифосовского

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