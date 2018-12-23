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''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ

3.2тЧитать материал на украинском

Супруга композитора Константина Меладзе, украинская певица Вера Брежнева нарвалась на критику подписчиков после публикации новой фотографии.

На своей странице в Instagram артистка обнародовала снимок, на котором позирует в объемном ярко-розовом платье необычного кроя.

Впервые в этом наряде она появилась на шоу "Вечерний Ургант" на российском телевидении. Отметим, во время эфира Брежнева постоянно перебивала мужа и не давала ему высказаться, чем возмутила зрителей.

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"После десяти дней болезни это платье-праздник подарило мне настроение", — подписала свежее фото певица.

''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ

instagram.com/ververa

Многие интернет-пользователи назвали лук украинки неудачным, а платье — откровенно ужасным. Они также вспомнили о ненадлежащем поведении Брежневой на телешоу, предположив, что она появилась перед камерами в нетрезвом виде.

"Жалкие потуги сорокалетней тети быть Барби. Стилисты видимо смеются над ней, раз дают выходить на экран в таком виде", "Жуткое платье", "Этот розовый оттенок сделал вас уставшей, лицо кажется тоже розовым, как будто с температурой", "По-моему, полная безвкусица", "Кошмар", "Сшито из одеяла?" "Была пьяная на эфире", "Без фотошопа выглядите вы неважно", — пишут в комментариях.

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''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ
''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ
''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ
''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ
''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ
''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ
''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ
''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ
''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ
''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ
''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ
''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ
''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ
''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ
''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ
''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ
''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ
''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ
''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ
''Жалкие потуги тети'': Брежневу разгромили после ''пьяного'' конфуза на росТВ

Как ранее писал OBOZREVATEL, пользователи соцсети обнаружили в киновселенной Marvel российских музыкантов Николая Баскова и Веру Брежневу. Они появились в комиксе 2012 года The Avengers Prelude: Black Widow Strikes это предыстория первой части фильма "Мстители", посвященной русской шпионке Черной Вдове.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Вера БрежневаКонстантин Меладзе
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесСтильфотографииInstagramВечерний УргантНовости России
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