Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Зеленский впервые показал лицо сына: в сеть слили фото

2.5т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский впервые появился на публике вместе со своим сыном Кириллом.

Так, экс-шоумен появился с ребенком на съемках проекта "Лига смеха" в Одессе. Его снимки с мальчиком опубликовал "Культурометр".

Семья Зеленского

Семья Зеленского

24tv.ua

На мероприятии Зеленского также сопровождали его супруга Елена и 14-летняя дочка Александра. Первая семья станы расположились в первом ряду зала.

Новости
"Что ж вы за дебилы?" У Зеленского резко высказались против Дня памяти и примирения
Зеленский с сыном

Зеленский с сыном

"Культурометр"

Рядом с ними также находились глава Офиса президента Андрей Богдан и Борис Шефир – руководитель студии "Квартал-95".

Зеленский с сыном

Зеленский с сыном

"Культурометр"

Новости
"Путин — х*йло!" Зеленский засветился на матче "Динамо" — "Шахтер": фото
Зеленский с сыном

Зеленский с сыном

"Культурометр"

Отметим, до победы на выборах президента Украины снимков 6-летнего Кирилла Зеленского в сети не было. Впервые Владимир показал свою семью в полном составе по случаю Дня защиты детей 1 июня 2019 года.

Подробнее о семье президента Украины Владимира Зеленского читайте по этой ссылке.

Зеленский и его семья

Зеленский и его семья

"Культурометр"

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в пятницу, 26 июля, был замечен с частным визитом в Одессе. Супруга Зеленского Елена прибыла туда днем ранее.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Владимир Зеленский Елена Зеленская студия "95 квартал"
Место
Украина Одесса
Теги
Лига смеха Владимир Зеленский 95 Квартал
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
6
Смешно
4
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel