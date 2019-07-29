Зеленский впервые показал лицо сына: в сеть слили фото

Президент Украины Владимир Зеленский впервые появился на публике вместе со своим сыном Кириллом.
Так, экс-шоумен появился с ребенком на съемках проекта "Лига смеха" в Одессе. Его снимки с мальчиком опубликовал "Культурометр".
Семья Зеленского
24tv.ua
На мероприятии Зеленского также сопровождали его супруга Елена и 14-летняя дочка Александра. Первая семья станы расположились в первом ряду зала.
Зеленский с сыном
"Культурометр"
Рядом с ними также находились глава Офиса президента Андрей Богдан и Борис Шефир – руководитель студии "Квартал-95".
Зеленский с сыном
"Культурометр"
Зеленский с сыном
"Культурометр"
Отметим, до победы на выборах президента Украины снимков 6-летнего Кирилла Зеленского в сети не было. Впервые Владимир показал свою семью в полном составе по случаю Дня защиты детей 1 июня 2019 года.
Подробнее о семье президента Украины Владимира Зеленского читайте по этой ссылке.
Зеленский и его семья
"Культурометр"
Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в пятницу, 26 июля, был замечен с частным визитом в Одессе. Супруга Зеленского Елена прибыла туда днем ранее.
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