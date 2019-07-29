Зеленский впервые показал лицо сына: в сеть слили фото

Президент Украины Владимир Зеленский впервые появился на публике вместе со своим сыном Кириллом.

Так, экс-шоумен появился с ребенком на съемках проекта "Лига смеха" в Одессе. Его снимки с мальчиком опубликовал "Культурометр".

Семья Зеленского 24tv.ua

На мероприятии Зеленского также сопровождали его супруга Елена и 14-летняя дочка Александра. Первая семья станы расположились в первом ряду зала.

Зеленский с сыном "Культурометр"

Рядом с ними также находились глава Офиса президента Андрей Богдан и Борис Шефир – руководитель студии "Квартал-95".

Зеленский с сыном "Культурометр"

Зеленский с сыном "Культурометр"

Отметим, до победы на выборах президента Украины снимков 6-летнего Кирилла Зеленского в сети не было. Впервые Владимир показал свою семью в полном составе по случаю Дня защиты детей 1 июня 2019 года.

Подробнее о семье президента Украины Владимира Зеленского читайте по этой ссылке.

Зеленский и его семья "Культурометр"

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в пятницу, 26 июля, был замечен с частным визитом в Одессе. Супруга Зеленского Елена прибыла туда днем ранее.

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