Зеленская призналась, что продолжает сотрудничать с 'Кварталом 95'

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что продолжает сотрудничать со студией "Квартал 95". По словам первой леди, она мало времени уделяет этой работе, но все же это "ее вторая семья".

Зеленская рассказала, что на протяжение почти 20 лет она слишком много сил и энергии вкладывала в "Квартал 95", чтобы покинуть их. Об этом супруга главы государства сообщила изданию "BBC News Україна".

Для первой леди эта работа – эмоциональный шелтер (тайник), а коллеги – друзья, которые, по словам женщины, не изменили отношения к ней после ее нового статуса. Зеленская отметила, что очень ценит это.

Кроме того, она добавила, что после избрания ее супруга она прекратила работу в "Вечернем квартале", но при этом существуют и другие проекты, но какие именно – неизвестно.

Напомним, студия "Квартал 95" – это украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Основана в 2003 году на базе команды КВН "95-й квартал".

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95". Известно, что она писала тексты шуток и песен для проектов: "Вечерний квартал", "Вечерний Киев" и "Женский квартал".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Квартал 95" отменил спорный концерт, который был запланирован на период локдауна.