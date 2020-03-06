Заворотнюк умерла: в России заговорили о тайных похоронах

В России с новой силой начала распространяться информация о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали онкологию.
Так на форуме 31tv.ru рассказали, что Заворотнюк умерла еще несколько месяцев назад. Однако это держат в тайне.
В России заговорили о смерти Заворотнюк
КП
"Познакомился на днях с одним чуваком, в силу своей профессии он крутится среди российских звезд. Рассказывает: типа Заворотнюк умерла еще три месяца назад, завещала, чтоб похоронили тайно и обнародовали только через полгода", – говорится в сообщении.
Подтверждения данным нет, однако некоторое время назад в СМИ действительно распространилась информация о смерти Заворотнюк, а ее мать замечали на кладбище.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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