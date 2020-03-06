Главная Новости
6 марта • обновлено в 07:29
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Заворотнюк умерла: в России заговорили о тайных похоронах

9.9т
Читать материал на украинском

В России с новой силой начала распространяться информация о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали онкологию.

Так на форуме 31tv.ru рассказали, что Заворотнюк умерла еще несколько месяцев назад. Однако это держат в тайне.

В России заговорили о смерти Заворотнюк

В России заговорили о смерти Заворотнюк

КП

"Познакомился на днях с одним чуваком, в силу своей профессии он крутится среди российских звезд. Рассказывает: типа Заворотнюк умерла еще три месяца назад, завещала, чтоб похоронили тайно и обнародовали только через полгода", – говорится в сообщении.

Подтверждения данным нет, однако некоторое время назад в СМИ действительно распространилась информация о смерти Заворотнюк, а ее мать замечали на кладбище.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги