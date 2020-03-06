Заворотнюк умерла: в России заговорили о тайных похоронах

В России с новой силой начала распространяться информация о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали онкологию.

Так на форуме 31tv.ru рассказали, что Заворотнюк умерла еще несколько месяцев назад. Однако это держат в тайне.

В России заговорили о смерти Заворотнюк КП

"Познакомился на днях с одним чуваком, в силу своей профессии он крутится среди российских звезд. Рассказывает: типа Заворотнюк умерла еще три месяца назад, завещала, чтоб похоронили тайно и обнародовали только через полгода", – говорится в сообщении.

Подтверждения данным нет, однако некоторое время назад в СМИ действительно распространилась информация о смерти Заворотнюк, а ее мать замечали на кладбище.

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