Заворотнюк тайно побывала на съемках шоу Малахова – СМИ

Российская актриса Анастасия Заворотнюк тайно приехала на съемки шоу Андрея Малахова.

Как сообщил российский информационный ресурс МК, о визите артистки не знали даже сотрудники программы.

Кроме того, интригу в новость об эфире с Заворотнюк добавил директор программы Малахова. Его уклончивые слова лишь придали поклонникам уверенности в том, что актриса в скором времени появится на телевидении.

Также издание Popcake.tv заверило, что Заворотнюк приезжала в павильон киностудии имени Горького, однако ее визит держался в строжайшей тайне.

"Нам сказали, выходить из гримерных и администраторских комнат запрещено. Приедет актриса, которую никто не должен видеть", – поделился администратор одной из продакшн-компаний.

Как утверждают сотрудники, слухи о записи "Прямого эфира" с Заворотнюк ходят уже давно.

"Нас даже попросили выключить смартфоны", – отметила администратор шоу Малахова.

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