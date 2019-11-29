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30 ноября • обновлено в 00:51
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Застрял в унитазе самолета: сына художника Сафронова предупредили об опасности

2.2т
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Происшествие с сыном известного художника Николаса Сафронова Лукой Затравкиным, который застрял в унитазе самолета, может обернуться серьезными последствиями для его здоровья.

Об этом в комментарии изданию "Дни.ру" рассказал врач-проктолог на фоне ажиотажа вокруг ЧП с 200-килограммовым пианистом.

Лука Сафронов застрял на унитазе в самолете

Лука Сафронов застрял на унитазе в самолете

Комсомольская правда

Дело в том, что при полете на высоте от пяти тысяч метров за бортом воздух разрежен, а давление настолько мало, что образуется вакуум. Как следствие, срабатывает специальный датчик давления и включается компрессор наддува.

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"Я рекомендую всем авиапассажирам вначале вставать с унитаза, а уже потом нажимать кнопку слива. Массивный же сын Сафронова не встал, и в итоге был засосан в унитаз. Это очень серьезно – у него от действия вакуума мог растянуться, выпасть или вывернуться кишечник – возникнуть так называемый "ректальный пролапс", – предупредил врач.

Сына Сафронова предупредили об опасности для здоровья

Сына Сафронова предупредили об опасности для здоровья

instagram/lukasafronovofficial

По словам специалиста, Луке Затравкину нужно обязательно посетить врача после неприятного происшествия в самолете, потому что в противном случае – "кишечнику – труба".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лука застрял в туалете самолета во время рейса из Казани в Москву. Это заснял на камеру один из пасажиров и опубликовал в сети. Ролик наделал много шума, из-за чего Затравкин объявил, что подаст в суд на автора.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Здоровье
Персона
Лука Сафронов
Место
Россия
Тег
самолет
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Червоний Данило
Червоний Данило
вот жирный ублюдок! люди по всей россии голодают, а он жрет свин за 10-рых!
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