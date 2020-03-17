Зараженный коронавирусом Том Хэнкс покинул больницу

Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, у которых обнаружили коронавирус, прошли лечение и покинули больницу.

Об этом сообщил телеканалу CNN представитель актера.

Рита Уилсон и Том Хэнкс Instagram @tomhanks

После того, как супруги рассказали о своем диагнозе в Instagram, они провели в клинике пять дней. Сейчас Том и Рита живут в арендованном доме в Австралии, в котором они поселились для прохождения двухнедельного карантина.

Рита Уилсон и Том Хэнкс Getty

Также на своей странице в Instagram Хэнкс изредка делится с поклонниками новостями. Так, на днях актер показал, чем питается на карантине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась новым китайским коронавирусом COVID-19. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram 15 марта, уточнив, что болеет уже почти неделю.

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