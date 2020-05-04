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4 мая • обновлено в 22:41
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Запрещенная СБУ Лолита показала, как поет украинскую песню: раритетное видео

2.2т
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Запрещенная СБУ российская певица Лолита Милявская показала раритетное видео, на котором она вместе с Наташей Королевой поет украинскую песню "Ой у гаю при Дунаю".

Ролик Лолита разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Запрещенная СБУ Лолита показала, как поет украинскую песню: раритетное видео

"Вот это воспоминание 1996 года. Спасибо Андрею Гусеву за сохраненное видео. Да, это тур "Голосуй или сядешь на кол", как мы его называли в шутку! Огромное ему спасибо за 42 дня вместе с моими друзьями не в очень простых физически, условиях, но очень теплых и искренних отношениях, которые мы храним до сих пор", - подписала видео Лолита.

Спасибо Андрею Гусеву за сохранённое видео 🙏❤️ Да, это тур "Голосуй или сядешь на кол"😂😂, как мы его называли в шутку)!!! Огромное ему Спасибо за 42 дня вместе с моими Друзьями не в очень простых физически, условиях, но очень тёплых и искренних отношениях, которые мы Храним до сих пор @koroleva__star, @tatiana_ovsienko_, @fkirkorov, @valera_leontiev, @irinaallegrovaofficial, @agutinleonid, @buinovofficial 🙏❤️

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

На видео также присутствовали Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Валерий Леонтьев, Ирина Алегрова и Татьяна Овсиенко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский журналист Дмитрий Гордон жестко осадил российскую певицу украинского происхождения Лолиту.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Лолита
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Твари кокошные такую песню испоганили.
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