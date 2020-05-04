Запрещенная СБУ Лолита показала, как поет украинскую песню: раритетное видео

Запрещенная СБУ российская певица Лолита Милявская показала раритетное видео, на котором она вместе с Наташей Королевой поет украинскую песню "Ой у гаю при Дунаю".

Ролик Лолита разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Вот это воспоминание 1996 года. Спасибо Андрею Гусеву за сохраненное видео. Да, это тур "Голосуй или сядешь на кол", как мы его называли в шутку! Огромное ему спасибо за 42 дня вместе с моими друзьями не в очень простых физически, условиях, но очень теплых и искренних отношениях, которые мы храним до сих пор", - подписала видео Лолита.

На видео также присутствовали Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Валерий Леонтьев, Ирина Алегрова и Татьяна Овсиенко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский журналист Дмитрий Гордон жестко осадил российскую певицу украинского происхождения Лолиту.

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