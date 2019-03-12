"Запоют на чеченском": Канделаки угодила в скандал из-за наглого заявления об Украине

Российская ведущая и продюсер Тина Канделаки оскандалилась призывом отправить в Украину чеченцев.

На это обратил внимание блогер Сергей Марченко на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующий скрин заявления россиянки.

"Пора чеченскому спецназу в туристическую поездку по Украине, недели две, думаю, хватит. И запоют на чеченском языке, ряженые", – написала Канделаки.

Марченко удивился, почему она так делает, ведь ведущая – с претензией на интеллект, к тому же относится к той "оппозиции", которая не боится "встать и вслух сказать, что плохие бояре дискредитируют доброго царя".

Тина Канделаки instagram

"А потому что билеты надо продавать. И если есть в России запрос зачистить чеченским спецназом Украину, значит, надо соответствовать своему зрителю", – отметил Марченко.

По его словам, поссорить народы хотят не политики, а такие, как Канделаки. Этого хотят почти все россияне за небольшим исключением.

"Когда вы дискутируете хорошо или плохо, что марувские трусы поехали трусить ж*пой перед солдатами оккупационной армии, просто осознайте: нельзя туда поехать и остаться патриотом своей страны. Потому что там хотят чеченского спецназа в Киеве и обязательно спросят, чей Крым. И наши юные дарования будут натужно блеять на камеры, как недавно две ва*ные сестрички у Скрыпина, что они вне политики и вообще за мир, а поссорить наши народы хотят политики. Не политики. Войны хочет Канделаки. Жванецкий. Навальный. Мартиросян. Ходорковский. Лепс. Познер. Все. Весь российский народ, за очень небольшим исключением", – добавил блогер.

В комментариях у Марченко также предположили, что это может быть аккаунт не Канделаки. "Мне кажется, суть поста это не меняет, но вот такая информация есть и прошу принять ее во внимание", – ответил он.

Тина Канделаки instagram

В сети разгорелись споры по поводу аккаунта Канделаки. Многие подтвердили, что у ведущей не может быть так мало подписчиков. Хотя Марченко еще раз настоял, что актуальности пост не отменяет. К тому же, многие заметили, что это вполне в духе россиянки.

"В целом, вполне в ее жизненную философию коммент вписывается", – отметил Марченко.

"Вероятно, это ее аккаунт. На ее странице и на этом аккаунте плюс-минус одна тематика. И этот коммент вполне в духе ее страницы", – подтвердили в сети.

"Канделаки в оппозиции к интеллекту и давно", "Канделаки никогда не была в оппозиции, наоборот подпевала власти, даже в 2008-ом", "Да, что ж они чеченцами пугают всех... прикрываются вечно... сами ни на что не способны... А у нас свой спецназ найдется", – ответили пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Канделаки заявляла, будто в Украине "произошла огромная гуманитарная катастрофа" из-за "олигархических кланов".

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