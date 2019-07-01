ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Люди

"Замуж выходите?" Лобода заинтриговала поклонников видео со свадьбы

1.3тЧитать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая сбежала в Россию, подогрела слухи о своем замужестве.

Так, на личной странице в Instagram, она опубликовала видео с празднования свадьбы своей сестры, на котором словила свадебный букет невесты (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вот такой сюрприз", — написала Лобода.

"Замуж выходите?" Лобода заинтриговала поклонников видео со свадьбы

Светлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

"Замуж выходите?" Лобода заинтриговала поклонников видео со свадьбы

Свадьба сестры Лободы

Фото: instagram/lobodaofficial

Новости
Сенсационная свадьба Тодоренко и Топалова: что известно о торжестве
"Замуж выходите?" Лобода заинтриговала поклонников видео со свадьбы

Светлана Лобода и ее дочь по дороге на свадьбу

Фото: instagram/lobodaofficial

Отметим, что пользователи сети сразу же начали поздравлять певицу и писать, что с нетерпением ждут ее свадьбы.

"Замуж выходите?" Лобода заинтриговала поклонников видео со свадьбы
"Замуж выходите?" Лобода заинтриговала поклонников видео со свадьбы
"Замуж выходите?" Лобода заинтриговала поклонников видео со свадьбы
"Замуж выходите?" Лобода заинтриговала поклонников видео со свадьбы
"Замуж выходите?" Лобода заинтриговала поклонников видео со свадьбы
"Замуж выходите?" Лобода заинтриговала поклонников видео со свадьбы

Как сообщал OBOZREVATEL, на страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода родила дочь от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Неоднократно в сети обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тилль Линдеманн используется "для отвода глаз". Недавно она впервые показала фотографию младшей дочери.

27 июня Лобода опубликовала фото с дочерью, подписав, что едет на свадьбу и пора выходить замуж. Это породило много подозрений, что именно она является виновницей торжества.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персона
Светлана Лобода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel