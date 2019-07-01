"Замуж выходите?" Лобода заинтриговала поклонников видео со свадьбы

Украинская певица Светлана Лобода, которая сбежала в Россию, подогрела слухи о своем замужестве.
Так, на личной странице в Instagram, она опубликовала видео с празднования свадьбы своей сестры, на котором словила свадебный букет невесты (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Вот такой сюрприз", — написала Лобода.
Светлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial
Свадьба сестры Лободы
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода и ее дочь по дороге на свадьбу
Фото: instagram/lobodaofficial
Отметим, что пользователи сети сразу же начали поздравлять певицу и писать, что с нетерпением ждут ее свадьбы.
Как сообщал OBOZREVATEL, на страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода родила дочь от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.
Неоднократно в сети обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тилль Линдеманн используется "для отвода глаз". Недавно она впервые показала фотографию младшей дочери.
27 июня Лобода опубликовала фото с дочерью, подписав, что едет на свадьбу и пора выходить замуж. Это породило много подозрений, что именно она является виновницей торжества.
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