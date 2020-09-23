Захарова написала песню для Успенской о ее скандальной дочери

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала текст песни для российской шансон-исполнительницы Любови Успенской. Артистка уже записала новый трек.

На личной странице в Facebook Захарова указала, что приступила к написанию текста еще в июле. Сама же Успенская добавила, что дипломат очень тонко почувствовала ее душевное состояние и эмоции (чтобы послушать трек, доскролльте новость до конца).

"Утром вышла новая песня. Это песня-исповедь Любови Успенской, посвященная ее дочери. Слова мои. А боль ее. Она написана в порыве абсолютных эмоций и исполнять ее будет одна из наших самых известных певиц, очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу споров, дискуссий. И она сейчас оказалась тоже в центре драматической семейной истории..." – рассказала Захарова.

Она также добавила, что на создание композиции у Успенской ушло всего два дня.

"Это все появилось случайно, но вдруг превратилось в песню. Просто я отправила ей эти строчки, и через два дня она мне отправила уже готовую песню", – написала Захарова.

Отметим, ранее Захарова уже проявляла себя, как автор слов песен. Она написала текст для трека Максима Фадеева и певицы Валерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Захарова спровоцировала международный скандал, сравнив президента Сербии Александара Вучича с героиней Шерон Стоун в фильме "Основной инстинкт".