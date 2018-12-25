''Зачем надевать такое уродство?!'' На Брежневу набросились из-за наряда

Супруга композитора Константина Меладзе, бывшая участница культового женского коллектива "ВИА Гра" Вера Брежнева попала под шквал критики из-за наряда.

Она опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором облачилась в черную блузку свободного кроя, заправленную в мини, завершив образ ботильонами.

"А вы фоткаете себя в зеркале? Я да, когда мне нравится, как выгляжу и когда есть время. Например вчера, когда выезжала на день рождения сестричек", – подписала Брежнева под снимком.

Однако пользователи не разделяли мнения певицы касательно ее образа. В комментариях написали, что лук в стиле 80-х подобран неудачно.

"Вера, что за наряд", "Писец, неудачное фото", "Что за наряд, верх ужасный", "Для чего такие огромные плечи в одежде", "Ужасно выглядите в этом, Верочка", "Ужастик, а не наряд! Разве сегодня Хэллоуин?! Хотя Вера красавица! Ну зачем такое уродство одевать", – удивились в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежневу раскритиковали из-за неподобающего поведения. Певица во время шоу "Вечерний Ургант" на российском телевидении постоянно перебивала мужа и пыталась высказаться.