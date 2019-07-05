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Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

2.3тЧитать материал на украинском

Бывшего солиста российской группы Ласковый май Юрия Шатунова экстренно прооперировали в московской клинике от воспалительного процесса.

Операция прошла хорошо, в клинике певец пробудет еще около недели. Об этом сообщает издание "КП".

Юрий Шатунов

Юрий Шатунов

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Шатунова госпитализировали в Москве 2 июля после масштабного гастрольного тура. После выписки Шатунов отправится в следующую клинику, чтобы удалить больной зуб, который привел к воспалительному процессу левой гайморовой пазухи.

Юрий Шатунов

Юрий Шатунов

instagram.com/yuriy_shatunov/

Как ранее писал OBOZREVATEL, Шатунов попал в больницу прямо перед концертом 26 июня. Выступление экс-вокалиста группы "Ласковый май" едва не сорвала зубная боль, которую не удалось подавить обезболивающими.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Юрий Шатунов
Место
РоссияМосква
Тег
Ласковый май
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