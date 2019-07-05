Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Бывшего солиста российской группы Ласковый май Юрия Шатунова экстренно прооперировали в московской клинике от воспалительного процесса.

Операция прошла хорошо, в клинике певец пробудет еще около недели. Об этом сообщает издание "КП".

Юрий Шатунов Столица С

Шатунова госпитализировали в Москве 2 июля после масштабного гастрольного тура. После выписки Шатунов отправится в следующую клинику, чтобы удалить больной зуб, который привел к воспалительному процессу левой гайморовой пазухи.

Юрий Шатунов instagram.com/yuriy_shatunov/

Как ранее писал OBOZREVATEL, Шатунов попал в больницу прямо перед концертом 26 июня. Выступление экс-вокалиста группы "Ласковый май" едва не сорвала зубная боль, которую не удалось подавить обезболивающими.

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