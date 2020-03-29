Солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, как едва не развелась с мужем Валом Бебко.

Так, подробностями певица поделилась в интервью с Машей Ефросининой для YouTube-программы "Экзамен". По словам Юлии, переломный момент в их с мужем отношениях начался через 2-3 года после рождения сына. Тогда пара стала отдаляться друг от друга. Санина призналась, что в тот момент они как будто перестали друг друга слышать и пропал блеск в глазах (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Юлия Санина и Вал Бебко Фото: instagram/the_hardkiss

"Тогда казалось, что все рухнет, а этого нельзя было допустить. Потеряв отношения, мы помимо того, что теряем семью, мы могли также потерять и группу, над которой вместе работаем. Я боялась, что все закончится во всех сферах, потому что сейчас все завязано на нашей любви... А потом – просто нет искры в глазах", – сказала Юлия.

Певица также добавила, что когда они с супругом поняли, что начали уставать друг от друга – решили откровенно поговорить. После этого пара стала работать над своими отношениями.

Юлия Санина и Вал Бебко с сыном Фото: instagram/the_hardkiss

"Когда ты понимаешь, что нет искры в глазах, когда просто усталость от всего, от всех и друг от друга, что самое ужасное. Когда нет поддержки и когда уже просто все равно. И тогда мы поняли, либо нужно что-то менять, либо заканчивать. И мы решили, что нужно менять. И уже через неделю после работы над отношениями все поменялось", – подытожила Санина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда Instagram Оксана Самойлова подогрела слухи о разводе с мужем, украинским рэпером Джиганом.

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