"Я в бешенстве! Придурки!" Кондратюк "взорвался" из-за Сюткина и Серова

Продюсер Игорь Кондратюк назвал "больными на голову продажными тварями" организаторов концертов российских артистов Александра Серова и Валерия Сюткина в Киеве.

"Я в бешенстве оттого, что есть придурки, которые приглашают давать концерты в Украине людей, которые против независимости Украины", – заявил он в блоге OBOZREVATEL.

По мнению Кондратюка, эти артисты, поддержав аннексию Крыма, "сделали свой выбор". "Если они говорят, что при этом они не имели отношения к "мир, дружба, жвачка", то они больные на голову, у них нет мозгов. Есть талант, но нет мозгов. Перетекло", – подчеркнул он.

Игорь Кондратюк, Валерий Сюткин

"Есть буквально 5-10 человек среди российских артистов, которых можно назвать проукраинскими. Все остальные – в сад. Взрослейте. Идите в школу. Разбирайтесь в банальных вещах, в том числе в том, кто такой Серов и Сюткин", – заявил Кондратюк.

Он убежден в том, что СБУ не должна допустить гастролей пропутинских артистов в Украине, "если она Служба БЕЗОПАСНОСТИ Украины, а не просто пацаны, которые зарабатывают деньги".

Как писал OBOZREVATEL, российские артисты Александр Серов и Валерий Сюткин, поддержавшие аннексию Крыма, собрались с сольными выступлениями в Киев. В связи с этим 40 народных депутатов из четырех фракций обратились в СБУ с просьбой запретить им въезд в страну.

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