Главная Новости
18 января • обновлено в 04:20
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Я в бешенстве! Придурки!" Кондратюк "взорвался" из-за Сюткина и Серова

1.4т
Читать материал на украинском

Продюсер Игорь Кондратюк назвал "больными на голову продажными тварями" организаторов концертов российских артистов Александра Серова и Валерия Сюткина в Киеве.

"Я в бешенстве оттого, что есть придурки, которые приглашают давать концерты в Украине людей, которые против независимости Украины", – заявил он в блоге OBOZREVATEL.

По мнению Кондратюка, эти артисты, поддержав аннексию Крыма, "сделали свой выбор". "Если они говорят, что при этом они не имели отношения к "мир, дружба, жвачка", то они больные на голову, у них нет мозгов. Есть талант, но нет мозгов. Перетекло", – подчеркнул он.

Игорь Кондратюк, Валерий Сюткин

Игорь Кондратюк, Валерий Сюткин

"Есть буквально 5-10 человек среди российских артистов, которых можно назвать проукраинскими. Все остальные – в сад. Взрослейте. Идите в школу. Разбирайтесь в банальных вещах, в том числе в том, кто такой Серов и Сюткин", – заявил Кондратюк.

Новости
"Операцию Путин провел блестяще!" Сторонник захвата Крыма собрался выступать в Киеве: украинцы решили встретить

Он убежден в том, что СБУ не должна допустить гастролей пропутинских артистов в Украине, "если она Служба БЕЗОПАСНОСТИ Украины, а не просто пацаны, которые зарабатывают деньги".

Как писал OBOZREVATEL, российские артисты Александр Серов и Валерий Сюткин, поддержавшие аннексию Крыма, собрались с сольными выступлениями в Киев. В связи с этим 40 народных депутатов из четырех фракций обратились в СБУ с просьбой запретить им въезд в страну.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт Эксклюзив
Персона
Игорь Кондратюк
Место
Украина
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
6
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Все правильно, не надо пускать российских артистов? Пущай усраене слушает свой отстой-гопак!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Он Алекс
Он Алекс
Kobyakov Sergey, холоп российский, а ну в стойло, быстро .. че всунул своё рыло на украинский сайт
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Интересная логика - российский артист с "проукраинской" позицией это хорошо и он молодец. А украинский артист с "пророссийской"? Как?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги