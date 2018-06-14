"Я русский и горжусь этим!" Украинский продюсер угодил в скандал из-за ЧМ-2018

Экс-продюсер и бывший гражданский муж одиозной украинский певицы Ани Лорак Юрий Фалеса попал в громкий скандал из-за чемпионата мира по футболу. Сначала он похвастался в Facebook билетом на ЧМ-2018 в Россию, а когда на него массово обрушились с критикой, удалил пост с фотографией и назвал себя русским.

"Я ненавижу грубость и хамство, а от отдельных "товарищей" оно лилось рекой... Это главная причина удаления поста. Моя позиция неизменна. Я родился в Советском Союзе, на Урале, я русский и горжусь этим!" - написал Фалеса в соцсети (чтобы посмотреть фото Фалесы с Ани Лорак, доскрольте до конца страницы).

Продюсера возмутила реакция подписчиков на его намерение посетить страну-агрессора, которая развязала войну против Украины. Фалеса выступил против политизации спорта и с помощью нецензурной лексики попытался объяснить свою позицию.

Facebook Юрия Фалесы

"Я ненавижу г*внюков -политиков и депутатов, имеющих по 3-4 паспорта, обокравших страну, врущих на каждом шагу и диктующих нам условия выживания. Ненавижу продажных у*бков-журналистов, судей, полицейских. Как музыкант я не приемлю диктат - что слушать, что и где петь, как петь, с кем и на каком языке! Как спортсмен я против политизации спорта, унизительных требований отказываться от олимпиады, чемпионатов и прочих соревнований... Почему мне кто-то должен запрещать присутствовать на исторических матчах или смотреть футбол, неважно где и с кем?" - сорвался Фалеса.

При этом экс-продюсер Лорак назвал события на Донбассе "предательством и унижением народа", а также "наживой политиков и олигархов".

Ани Лорак и Юрий Фалеса tochka.net

Эмоциональный пост Фалесы не остался незамеченным. Пользователи сети напомнили продюсеру о десятках тысяч погибших на востоке Украины от российского оружия, а также пожелали ему остаться в РФ навсегда.

"Юра... мой лучший друг погиб на фронте в 2015. Знал четыре языка, имел суперработы (до войны, кстати, в Москве), оставил 4 детей и красавицу-жену... И все это не ради политиков, а за страну, справедливость на стороне Добра. Это война светлых сил с темными. Просто тут каждый должен определиться, на чьей он стороне", - обратился к Фалесе его знакомый Dimitri Vasylev.

"Я родилась в Украине при советской власти! То, что росийским оружием убивают моих соотечественников, тоже исторический факт, который для меня перевешивает исторический факт футбола", - написала пользователь Egevika Pan.

"На Донбассе не Путин убивает украинцев на своей земле, а российский народ, который рад служить диктатору. А Украина пытается защитить себя и теряет лучших сыновей. И тут находятся те, кто внушили себе и пытаются внушить другим наивным, что это просто чья-то игра и нас не касается. Наверное, так же оправдывались те, кто ехали на олимпиаду к Гитлеру. Это же только спорт... Итог - десятки миллионов жертв", - добавил Олексій Малайний.

Украинцы также раскритиковали продюсера за пустословие и неготовность предложить выход из "сложившегося кризиса в Украине".

"Я против... Я за... Все козлы... Я в пальто... А по делу что?" - удачно подметила журналист Лиса Павлова.

"Вы родили хоть одного профессионала? Лорак не считается", "А поконкретнее, фамилии кандидатур? Если нет, то это гнилой п*здеж зрадо*ба и "советского офицера", который давал присягу несуществующей стране и др*чит на ее могилу", - упрекнули его подписчики.

Ани Лорак и Юрий Фалеса

Ани Лорак и Юрий Фалеса

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