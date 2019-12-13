"Я плакала": популярная певица отреагировала на обвинение Riffmaster в убийстве Шеремета

Популярная украинская певица Катя Чили прокомментировала задержание Андрея "Riffmaster" Антоненка, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В комментарии изданию "Комсомольская правда в Украине" она заявила, что знакома с Антоненко около 15 лет.

"Да. И я плакала, когда он пел несколько дней назад на концерте. Я могу рассказать, что я чувствовала в момент, глядя на него. Он пел очень спокойно, пел о войне, у него тряслись руки, но так, очень спокойно, просто от волнения. С одной стороны, было как некое примирение с чем-то, с другой – чувствовалась его большущая любовь ко всем присутствующим. Это я ощущала. Я чувствовала, что он поет от всех наших сыновей, которые были на войне. И от всех, которые погибли, и от всех тех, которые остались живы", – сказала певица.

Кроме того, на своей странице в социальной сети Facebook она написала пост в поддержку музыканта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.

Позже следствие по делу Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но не идентифицировало ее". Также полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.

Национальная полиция Украины 12 декабря 2019 года задержала подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета.

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