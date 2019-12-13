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13 декабря • обновлено в 13:03
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"Я плакала": популярная певица отреагировала на обвинение Riffmaster в убийстве Шеремета

2.6т
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Популярная украинская певица Катя Чили прокомментировала задержание Андрея "Riffmaster" Антоненка, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В комментарии изданию "Комсомольская правда в Украине" она заявила, что знакома с Антоненко около 15 лет.

"Я плакала": популярная певица отреагировала на обвинение Riffmaster в убийстве Шеремета
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"Да. И я плакала, когда он пел несколько дней назад на концерте. Я могу рассказать, что я чувствовала в момент, глядя на него. Он пел очень спокойно, пел о войне, у него тряслись руки, но так, очень спокойно, просто от волнения. С одной стороны, было как некое примирение с чем-то, с другой – чувствовалась его большущая любовь ко всем присутствующим. Это я ощущала. Я чувствовала, что он поет от всех наших сыновей, которые были на войне. И от всех, которые погибли, и от всех тех, которые остались живы", – сказала певица.

Кроме того, на своей странице в социальной сети Facebook она написала пост в поддержку музыканта.

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Автор
Мария Дидык
Тема
Убийство Павла Шеремета
Тег
убийство
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