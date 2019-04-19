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"Я настраиваюсь": жена Зеленского рассказала, как готовится к роли первой леди Украины

2.8тЧитать материал на украинском

Жена шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского Елена рассказала, как готовится к роли первой леди Украины.

Так, подробностями она поделилась в интервью с изданием "Апостроф". "Сложная эта роль, быть первой леди страны. Пока не сильно углублялась в этот вопрос — настраиваюсь. Максимум, что мне сейчас нужно было выяснить — это все о внешнем виде, который должен соответствовать этикету. Видела один репортаж обо мне, о внешности как раз, и я потом учла недочеты, которые были", — рассказала Елена.

"Я настраиваюсь": жена Зеленского рассказала, как готовится к роли первой леди Украины

Владимир Зеленский с женой Еленой

Фото: InfoResist

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Также она призналась, чем бы хотела заниматься в статусе первой леди, если ее муж станет президентом.

"Изначально я бы хотела продолжить заниматься тем, чем я занимаюсь в жизни. Мне бы не очень хотелось углубляться в политику. И мой муж дает мне такую возможность, меня никто никуда не тащит. Но с другой стороны, я понимаю, что это такая возможность привлекать внимание к важным вещам в любых сферах — от помощи больным детям до других проблем. И, наверное, будет цинично отказаться от такой возможности. Мне пока сложно ориентироваться, потому что это серьезное занятие. Но если я смогу взять на себя такую ответственность, то я, конечно, это сделаю", — добавила Зеленская.

"Я настраиваюсь": жена Зеленского рассказала, как готовится к роли первой леди Украины

Владимир Зеленский с женой Еленой

Фото: официальная групппа Зеленского в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского Елена заявила, что была категорически против его участия в выборах главы государства.

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Персона
Владимир Зеленский
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Жена пороха построила с ноля школу под Киевом, в тихом городке, без шума и популизма, для больных детей, я часто бываю в том городе , у меня там дача, что-то ещё ни разу никто этим не пиарился и ни слова об этом не было. Такая должна быть первая леди
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Примерять может. Хоть муляж короны "Мисс Вселенная" или королевы Англии.
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