"Взгляд волчицы": Кароль восхитила фанатов снимком без одежды

Популярная украинская певица Тина Кароль обнародовала новый снимок, на котором она позирует без одежды.

Фотография появилась на странице певицы в Instagram. На ней она запечатлена только в нижнем белье.

Снимок тут же собрал множество комментариев и положительных отзывов пользователей.

"Сердце львицы, взгляд волчицы", "Космос", "Красавица!! Как всегда с жгучими глазами!! Умница, труженица...", "Богиня", "Ну прям очень", - отметили фанаты певицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль обнародовала снимок, в котором она позировала в прозрачном платье, под которым, очевидно, нет белья.

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