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9 октября • обновлено в 18:51
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Парализована и не может передвигаться: выяснились новые детали о лечении Заворотнюк

9.8т Читать материал на украинском

После выписки из частной больницы российская актриса Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике, где восстанавливают тяжелобольных пациентов.

Из-за заболевания у звезды развился парез правой части тела, парализована правая рука. Сейчас Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться, сообщает Telegram-канал Mash.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Фото: radiosputnik.ria.ru

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Отмечается, что для восстановления ей проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры. Рядом с учреждением круглосуточно дежурит карета скорой. Также возле Анастасии постоянно находятся ее родные.

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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