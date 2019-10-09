Парализована и не может передвигаться: выяснились новые детали о лечении Заворотнюк

После выписки из частной больницы российская актриса Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике, где восстанавливают тяжелобольных пациентов.

Из-за заболевания у звезды развился парез правой части тела, парализована правая рука. Сейчас Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться, сообщает Telegram-канал Mash.

Анастасия Заворотнюк Фото: radiosputnik.ria.ru

Отмечается, что для восстановления ей проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры. Рядом с учреждением круглосуточно дежурит карета скорой. Также возле Анастасии постоянно находятся ее родные.

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