Парализована и не может передвигаться: выяснились новые детали о лечении Заворотнюк

После выписки из частной больницы российская актриса Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике, где восстанавливают тяжелобольных пациентов.
Из-за заболевания у звезды развился парез правой части тела, парализована правая рука. Сейчас Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться, сообщает Telegram-канал Mash.
Анастасия Заворотнюк
Фото: radiosputnik.ria.ru
Отмечается, что для восстановления ей проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры. Рядом с учреждением круглосуточно дежурит карета скорой. Также возле Анастасии постоянно находятся ее родные.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы.
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