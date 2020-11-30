Выступление победительницы Детского Евровидения 2020 вызвало умиление у зрителей. Видео номера

В воскресенье, 29 ноября, в Варшаве (Польша) прошел финал песенного конкурса Детское Евровидение 2020, победителем которого стала участница от Франции Валентина с песней "J'imagine".

В сети пользователи оценили ее выступление. Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Так, зрители считают, что песня очень позитивная и поднимет настроение каждому. По их словам, это достойная победа.

"Я действительно считаю, что эта песня заслужила победу, поэтому мои поздравления, Франция! Отличное шоу".

"Песня классная и поздравляю с победой. Браво!"

"Эта маленькая девочка супер-милая! Это была хорошая песня с хорошей постановкой".

"Она очаровательна, и мне нравится, что песня очень подходит для детей. Поздравляю, Валентина".

"Все французские выступления такие энергичные и полные жизни!" – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Детском Евровидении 2020 выступление участника от Украины Александра Балабанова восхитило многих людей из разных стран.