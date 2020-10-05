Вылет Винника из "Танців з зірками" спровоцировал скандал в сети

В сети возник скандал из-за дисквалификации Олега Винника и Алены Шоптенко из шоу "Танці з зірками" – пара заболела коронавирусом и пропустила два эфира проекта.

Согласно правил, по состоянию здоровья участники могут быть освобождены только на один выпуск, если они не показывают свое выступление несколько раз подряд, то покидают шоу. По мнению многих поклонников "Танців з зірками", решение исключить пару из соревнования в период пандемии является несправедливым. Свое мнение они написали на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Во время шестого эфира "Танців з зірками" Винник обратился к поклонникам и ко всем участникам с трогательной речью, поблагодарив их за поддержку.

"Друзья, коллеги, дорогие мои зрители и слушатели, еще раз благодарю вас за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. Мне уже значительно лучше, продолжаю лечиться. Очень жаль покидать проект из-за болезни, но это жизнь", – высказался Винник.

Он также отметил, что все свои голоса, которые зрители отдали в шестом выпуске за их с Шоптенко пару, они передают в поддержку еще одной звездной участницы проекта Ольги Фреймут. Сама же телеведущая в конце эфира указала, что отказывается принимать "подарок" Винника и требует у организаторов и продюсеров вернуть певца на шоу.

Вслед за ней свое мнение высказали многие пользователи сети. По мнению большинства, Олега Винника стоит вернуть в "Танці з зірками", так как у них с Аленой Шоптенко была весомая причина не выходить на паркет.

"Когда правила писались, коронавируса не было. Ясно было с самого начала, что за неделю никто не выздоровеет. Никак, от слова совсем. Даже пытаться репетировать в таком состоянии равно попытке суицида. Могли бы внести изменения... Формат международный, ну так и COVID-19 – пандемия", – возмутились зрители.

"COVID-19 не по их вине, верните их на паркет! А если судьи и ведущие заболеют? Тоже выкинут их? Фу, как несправедливо!" – добавили в сети.

Отметим, что многие пользователи также указали в комментариях под видео с обращением Винника, что если пару не вернут в проект, они перестанут смотреть "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, в шестом выпуске "Танці з зірками" судья проекта Катерина Кухар запела – она исполнила знаменитый хит Ирины Билык "Снег". Пользователи сети раскритиковали хореографа за использование фонограммы в прямом эфире.