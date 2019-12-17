"Выхватил микрофон": Петросян попал в потасовку из-за новой жены

Комик Евгений Петросян попал в потасовку из-за новой жены Татьяны Брухуновой.

О потасовке рассказал сам комик в своем Instagram.

Вечером 16 декабря он отправился на спектакль "Сказка про последнего ангела" в Театре Наций (Москва).

Примечательно, что на этот же спектакль вчера отправилась и Брухунова (тут надо отметить, что и Брухунова, и Петросян тщательно скрывают от публики свои личные отношения).

После спектакля возле здания Петросян попал в переплет.

"Меня поджидали журналисты-стервятники, которые в наглой форме приставали ко мне с навязчивыми вопросами о личной жизни. Шёл дождь, я пытался скрыться в темноте, но они с камерой и фонарем продолжали снимать и следовать за мной, выкрикивая вопросы. Я хотел послать их по известному адресу, но выхватил микрофон у наглеца и спросил: "Как же Вам не стыдно без согласия снимать человека?" На, что он ответил: "Мы журналисты! Поэтому мы все можем снимать!" Я пошёл к служебному входу, куда доступа ему уже не было. Представляю себе, как эти странные кадры будут интерпретированы сегодня в масс-медиа", – написал артист.

Судя по Instagram Брухуновой, ее журналисты пропустили.

Как сообщал OBOZREVATEL, по неподтвержденной информации, Петросян и Брухунова поженились в начале декабря 2019 года.

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