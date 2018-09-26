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''Вы крутой!'' Украинцы поздравили Порошенко с днем рождения трогательным видео

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В сети ко Дню рождения президента Украины Петра Порошенко опубликовали трогательный ролик с поздравлениями.

Видео с названием "Как это – быть Порошенко" опубликовали в YouTube и Facebook. В нем говорится, что быть президентом – это быть вместе со своей армией, защищать страну, смеяться, молиться и плакать вместе со страной, бороться за мир, делать невозможное, терять и приобретать друзей, говорить на равных с мировыми лидерами и смотреть в будущее.

Все это сопровождается фоторядом с украинским лидером. В свою очередь паблик "А_что_там_у_ПАПы" в Facebook собрал поздравления пользователей.

"Благодарю Вас, господин президент! И я, и мой муж правосек-порохобот. За то, что Вы там ... нас ... вотетовотвсе ... А мы тут за Вас! Вот правда, порву! Это не культ личности, это война здравого смысла. Поздравляю вас! Здоровья "Вам! Молимся за Вас! Все будет Украина", - написала Наталья Васильченко.

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''Вы крутой!'' Украинцы поздравили Порошенко с днем рождения трогательным видео

"Спасибо, что чётко знаете, за что сражаетесь и вдохновляете на это других. Мы победим. Украина победит. По-другому быть не может. Терпения Вам, Петр Алексеевич, здоровья, оптимизма и твердой веры в правильность того, что делаете", – пишут в сети.

''Вы крутой!'' Украинцы поздравили Порошенко с днем рождения трогательным видео

"Желаю вам мудрости, выдержки, терпения, так это все и так есть у вас. И пусть разочарование не подступится. Хоть я и живу в Европе, так сложились семейные обстоятельства, мне не стыдно за Украинского Президента. В том числе и вам я благодарен за то, что украинцы, проживающие сейчас в различных европейских странах, могут с гордостью отвечать – "я - украинец", хотя не все это осознают, к сожалению", – сказано в поздравлении.

''Вы крутой!'' Украинцы поздравили Порошенко с днем рождения трогательным видео

"Уважаемый Петр Алексеевич! Впервые вы удивили меня во время Революции Достоинства, когда как депутат Верховной Рады ездили по райотделам Киева, пытаясь освободить арестованных активистов Евромайдана. Второй раз вы удивили меня в конце Революции, когда я увидела ваше интервью CNN и была очень приятно удивлена ​​тем, как хорошо вы говорите на английском языке. Честно, я не голосовала за вас на выборах президента, потому что думала, что надо чтобы им стал человек, который ранее при власти не был. И то, что вы сделали для страны, удержав ее за полшага до падения, невозможно переоценить. … Вы крутой! Украина в вашем лице сделала очень правильный выбор", - поздравили президента в сети.

''Вы крутой!'' Украинцы поздравили Порошенко с днем рождения трогательным видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 сентября Порошенко исполнилось 53 года. В этот день его супруга Марина Порошенко публично поздравила мужа.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Комментарии
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Вылизали свинорылому все очко😂
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Я тоже поздравлю! Без Вас не так смешно жить...
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van Dijk Max
van Dijk Max
чет плохо лизнули , надо было рыдать и читать цитатник великого кормчего , об остаточном прощавайте
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