''Вы крутой!'' Украинцы поздравили Порошенко с днем рождения трогательным видео

В сети ко Дню рождения президента Украины Петра Порошенко опубликовали трогательный ролик с поздравлениями.

Видео с названием "Как это – быть Порошенко" опубликовали в YouTube и Facebook. В нем говорится, что быть президентом – это быть вместе со своей армией, защищать страну, смеяться, молиться и плакать вместе со страной, бороться за мир, делать невозможное, терять и приобретать друзей, говорить на равных с мировыми лидерами и смотреть в будущее.

Все это сопровождается фоторядом с украинским лидером. В свою очередь паблик "А_что_там_у_ПАПы" в Facebook собрал поздравления пользователей.

"Благодарю Вас, господин президент! И я, и мой муж правосек-порохобот. За то, что Вы там ... нас ... вотетовотвсе ... А мы тут за Вас! Вот правда, порву! Это не культ личности, это война здравого смысла. Поздравляю вас! Здоровья "Вам! Молимся за Вас! Все будет Украина", - написала Наталья Васильченко.

"Спасибо, что чётко знаете, за что сражаетесь и вдохновляете на это других. Мы победим. Украина победит. По-другому быть не может. Терпения Вам, Петр Алексеевич, здоровья, оптимизма и твердой веры в правильность того, что делаете", – пишут в сети.

"Желаю вам мудрости, выдержки, терпения, так это все и так есть у вас. И пусть разочарование не подступится. Хоть я и живу в Европе, так сложились семейные обстоятельства, мне не стыдно за Украинского Президента. В том числе и вам я благодарен за то, что украинцы, проживающие сейчас в различных европейских странах, могут с гордостью отвечать – "я - украинец", хотя не все это осознают, к сожалению", – сказано в поздравлении.

"Уважаемый Петр Алексеевич! Впервые вы удивили меня во время Революции Достоинства, когда как депутат Верховной Рады ездили по райотделам Киева, пытаясь освободить арестованных активистов Евромайдана. Второй раз вы удивили меня в конце Революции, когда я увидела ваше интервью CNN и была очень приятно удивлена ​​тем, как хорошо вы говорите на английском языке. Честно, я не голосовала за вас на выборах президента, потому что думала, что надо чтобы им стал человек, который ранее при власти не был. И то, что вы сделали для страны, удержав ее за полшага до падения, невозможно переоценить. … Вы крутой! Украина в вашем лице сделала очень правильный выбор", - поздравили президента в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 сентября Порошенко исполнилось 53 года. В этот день его супруга Марина Порошенко публично поздравила мужа.