"Всю жизнь мучаюсь": Пугачева рассказала о своем недуге

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева во время презентации документального фильма, снятого известным обувным магазином "Эконика", пожаловалась на проблемы с ногами.

Так, по словам звезды, они болят у нее уже очень много лет. Об этом сообщает издание Woman.ru.

"Я вся состою из одних достоинств, казалось бы, чего? Признаться по секрету, ноги у меня больные. Всю жизнь я мучаюсь, но знаю, что одно из слагаемых моего успеха — это обувь", — рассказала Пугачева.

Алла Пугачева Фото: woman.ru

Кроме того, певица отметила, что проблемы у нее начались еще в юном возрасте, когда она пристрастилась к маминой обуви.

"Я мамиными туфлями себе ноги и испортила. У меня размер 36, а у нее 34-34,5, но они были настолько красивые, что я их умудрялась надевать. Жаль, что они не сохранились", — подытожила Пугачева.

Алла Пугачева Фото: rsute.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сеть слили раритетные фотографии российской певицы Аллы Пугачевой в журнале Vogue, для которого она снималась в 1999 году.

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