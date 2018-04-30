Вскрылась связь звезды "Голосу країни-8" и Савченко

Певица Алена Луценко, которая выиграла конкурс "Голос країни-8", в 2015 году пела на фестивале "Надежда" в поддержку Надежды Савченко, находившейся тогда в российской тюрьме.
Такой вывод "Обозреватель" сделал из фотографий в Instagram Алены Луценко, а также из пресс-релиза на сайте благотворительного фонда "Солидарность", который организовал указанный фестиваль.
Согласно релизу фонда, на том фестивале Луценко заняла второе место среди 14 конкурсантов.
Концерт тогда начался с песни "Там за облаками", которую все артисты пели вместе. Песня была посвящена Надежде Савченко как летчице.
Проходил фестиваль в Днепре в ноябре 2015 года.
Сейчас Алене Луценко 20 лет. Она из Белой Церкви Киевской области.
Как следует из постов в ее Instagram, она зарабатывает тем, что поет на свадьбах.
Как сообщал "Обозреватель", Надежда Савченко сейчас сидит уже в украинской тюрьме.