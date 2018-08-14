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СпортLady

Вскрылась неожиданная правда о свадьбе "крымской няши" Поклонской

18тЧитать новость на украинском

Появились неожиданные детали о свадьбе "крымской няши" депутата российской Госдумы Натальи Поклонской.

Так, ранее была обнародована информация о том, что Поклонская вышла замуж несколько дней назад (предположительно 11 или 12 августа). Однако, на самом деле бракосочетание состоялось примерно на три недели раньше, пишет ТАСС.

Тайное торжество состоялось в Крыму, брак был зарегистрирован в ЗАГСе в Доме культуры профсоюзов Симферополя.

Поклонская с обручальным кольцом на пальце

Комсомольская правда

"Наталья не хотела расписываться в центральном доме бракосочетаний, чтобы не привлекать внимания", - рассказал источник.

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Отметим, официального подтверждения этой информации нет. Наталья свой брак также не комментирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-"прокурор" Крыма Наталья Поклонская тайно вышла замуж за за руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Позже факт бракосочетания российских политиков стал поводом для шуток и мемов в сети.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Наталья Поклонская
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Луговской Николай
Луговской Николай
Исполнилась мечта Жирика"Да найдите ей мужика!". Нашли:).
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Приходько Егор
Приходько Егор
вот это новости!
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