Вскрылась неожиданная правда о свадьбе "крымской няши" Поклонской

Появились неожиданные детали о свадьбе "крымской няши" депутата российской Госдумы Натальи Поклонской.

Так, ранее была обнародована информация о том, что Поклонская вышла замуж несколько дней назад (предположительно 11 или 12 августа). Однако, на самом деле бракосочетание состоялось примерно на три недели раньше, пишет ТАСС.

Тайное торжество состоялось в Крыму, брак был зарегистрирован в ЗАГСе в Доме культуры профсоюзов Симферополя.

Поклонская с обручальным кольцом на пальце Комсомольская правда

"Наталья не хотела расписываться в центральном доме бракосочетаний, чтобы не привлекать внимания", - рассказал источник.

Отметим, официального подтверждения этой информации нет. Наталья свой брак также не комментирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-"прокурор" Крыма Наталья Поклонская тайно вышла замуж за за руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Позже факт бракосочетания российских политиков стал поводом для шуток и мемов в сети.