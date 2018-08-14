Вскрылась неожиданная правда о свадьбе "крымской няши" Поклонской

Появились неожиданные детали о свадьбе "крымской няши" депутата российской Госдумы Натальи Поклонской.
Так, ранее была обнародована информация о том, что Поклонская вышла замуж несколько дней назад (предположительно 11 или 12 августа). Однако, на самом деле бракосочетание состоялось примерно на три недели раньше, пишет ТАСС.
Тайное торжество состоялось в Крыму, брак был зарегистрирован в ЗАГСе в Доме культуры профсоюзов Симферополя.
Поклонская с обручальным кольцом на пальце
Комсомольская правда
"Наталья не хотела расписываться в центральном доме бракосочетаний, чтобы не привлекать внимания", - рассказал источник.
Отметим, официального подтверждения этой информации нет. Наталья свой брак также не комментирует.
Как сообщал OBOZREVATEL, экс-"прокурор" Крыма Наталья Поклонская тайно вышла замуж за за руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Позже факт бракосочетания российских политиков стал поводом для шуток и мемов в сети.
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