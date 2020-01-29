"Все в г**не, а люди не понимают": известный комик из России разнес Путина у Дудя

Российский комик и резидент шоу "Stand Up" Алексей Щербаков заявил, что в России многие люди убеждены, что в низких зарплатах и пенсиях виноват кто угодно, но не Владимир Путин.

Такое заявление комик сделал в новом интервью "вДудь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Алексей Щербаков кадр из видео

В частности, Алексей привел в пример свою тещу, которая поддерживает президента:

"Каждый раз она включает новогоднюю речь. Мы с тестем сидим: "Давай лапшички нам новенькой навали", а она: "Так, хватит президента моего трогать". Я не знаю, что должно поменяться. Она ведь тоже работает в поликлинике, медсестрой, все видит, но кто виноват? Главный врач виноват. "У нас Людку выгнали". Ну да, не Путин же Людку выгнал, просто пришло распоряжение всех уволить. Все в г**не, все видно, но почему-то не понимают люди до сих пор. Должен Путин прийти и сказать "Я вас ненавижу", тогда они такие "Ааа... вот оно что". Не знаю, все устраивает. Вот она говорит, денег нет, пенсии нет. А кто виноват? "Не знаю, не Путин точно, он делает все, чтобы было хорошо".

Алексей Щербаков кадр из видео

Также Щербаков вспомнил о своей единственной шутке о Путине, которую рассказывал на нескольких концертах:

"Кстати, интересно, что, когда тебе сказал Долгополов, что очень приятно, когда задаешь людям вопрос, кто за Путина и никто не хлопает. Стало странным, потому что, где он выступает? Видимо, какие-то маленькие клубы. Потому что, к сожалению, когда я такую вещь спрашиваю, очень хлопают. У меня шутка была такая, я выхожу и говорю: "У меня первая политическая шутка появилась про Путина, за которую мне ничего не сделают. Готовы?" Все такие "Да!" Я говорю: "Так, кто за Путина, похлопайте" и тишина. И я такой: "Вот видали, и никто мне ничего не сделает". И она сработала два раза в жизни в больших залах. А в следующие разы я привожу эту шутку, говорю "Похлопайте, кто за Путина", и из 800 человек где-то 600 хлопает".

Юрий Дудь и Алексей Щербаков кадр из видео

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