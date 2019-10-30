'Время и Стекло' вызвали ажиотаж новым клипом: в сети снова пошутили о Зеленском

Популярная украинская группа "Время и Стекло" презентовала клип на песню "Лох". Ролик сразу же вызвал ажиотаж в сети.

Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале группы. По сюжету клипа, Дорофеева и Позитив стали героями-ассоциациями эпохи 2000-х: Надя появилась в ролике в типичном для "нулевых" амплуа – длинноногой блондинки, которая копирует стиль Кристины Агилеры. Позитив же перевоплотился в четырех персонажей: стилиста по волосам, фейсконтролера ночного клуба, бэдбоя на Ferrari и бармена (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что мнения поклонников относительно нового клипа "Время и Стекло" разделились. Многие написали, что он вышел очень крутым.

Другие же пользователи раскритиковали клип и стали ассоциировать слова песни "мой парень лох" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Напомним, что глава государства на встрече с добровольцами в прифронтовом Золотом на Донбассе, где должно состоятся разведение войск, вступил с одним из них в словесную перепалку. Тогда и прозвучала фраза: "Я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Время и Стекло" презентовали летний клип к песне VISLOVO и произвели фурор в сети.

Несколько ранее хитмейкеры также произвели фурор в сети украиноязычной песней. Участники бэнда "ВиС" Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) восхитили аудиторию композицией нового формата, который ранее не был характерным для группы.

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