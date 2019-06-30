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"Волшебный лизун": Потап показал, как лечит больную Каменских

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Украинский шоумен и музыкант Потап (Алексей Потапенко), который недавно женился на своей коллеге певице Насте Каменских, показал милый ролик со своей супругой. Так, на видео артистка говорит, что заболела, а выздороветь ей помогает ее муж.

На видео, которое Потап опубликовал в своих Instagram-историях, звезда не только говорила охрипшим голосом и покашливала, но и игралась с игрушкой лизун.

Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских

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Потап в шутку сообщил, что это волшебный лечащий лизун, который быстро поможет его супруге выздороветь.

Сама Каменских на своей странице в Instagram написала, что заболела, опубликовав совместное фото с Потапом.

"Ужасно заболела, работаю ежедневно. Вчера у меня был единственный выходной и мой доктор АйПотап превратил его в самый волшебный день", - сообщила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Алексей Потапенко (Потап)Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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