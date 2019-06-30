"Волшебный лизун": Потап показал, как лечит больную Каменских

Украинский шоумен и музыкант Потап (Алексей Потапенко), который недавно женился на своей коллеге певице Насте Каменских, показал милый ролик со своей супругой. Так, на видео артистка говорит, что заболела, а выздороветь ей помогает ее муж.
На видео, которое Потап опубликовал в своих Instagram-историях, звезда не только говорила охрипшим голосом и покашливала, но и игралась с игрушкой лизун.
Потап и Настя Каменских
Tv.ua
Потап в шутку сообщил, что это волшебный лечащий лизун, который быстро поможет его супруге выздороветь.
Сама Каменских на своей странице в Instagram написала, что заболела, опубликовав совместное фото с Потапом.
"Ужасно заболела, работаю ежедневно. Вчера у меня был единственный выходной и мой доктор АйПотап превратил его в самый волшебный день", - сообщила певица.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу. Незадолго после этого стало известно, что Потап развелся с Горовой.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по ссылке.
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из медового месяца.
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