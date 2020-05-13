"Проблемы из-за возраста": внук Пугачевой резко высказался под постом артистки

Внук российской певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков оставил резкий комментарий под постом артистки в Instagram.

В частности, примадонна опубликовала видео, на котором Пресняков исполняет песню "Тень".

Никита Пресняков msn.com

Публикацию Пугачева сопроводила короткой подписью: "Зацепило". Однако пост певицы вызвал неоднозначную реакцию среди ее поклонников.

Так, один из пользователей написал в комментариях:

"Что это было! Лучше бы ветеранов поздравили по-человечески. Зачем его продвигать. Да, талантливая бабушка, не безуспешный отец, востребована и любима многими мама. Но вот на нем природа явно отдыхает".

Пресняков не стал игнорировать критику в свой адрес, и оставил довольно резкий ответ под постом Пугачевой:

"Поверьте, мне продвигаться на вашу аудиторию – только в минус. Человек восприимчив к новой музыке до 25 лет. Да и на концерт группы в жанре Альтернативный Метал вы вряд ли пойдете и скакать там не будете. Бабушка просто приятное, видимо, хотела сделать! У меня есть своя аудитория, и я ее очень люблю. Мы разделяем вкусы в музыке. С вашей стороны писать фигню какую-то про человека, о котором вы поленились узнать хоть что-то… Послушать, к примеру, альбом его группы, над которым человек работал 5 лет кропотливо. Тогда бы и могли конструктивную критику составить, и ее интересно было бы почитать. Так ваше сообщение выглядит, будто у вас психические проблемы из-за возраста уже..."

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин показал на видео свою именитую 71-летнюю жену, легендарную певицу Аллу Пугачеву в молодежном образе.

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