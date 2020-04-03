Внук Пугачевой побрился налысо на камеру: как теперь выглядит парень

Внук российской певицы Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров побрился налысо.
Процесс 21-летний парень решил показать в своих Instagram-stories.
Кристина Орбакайте с сыном Дени
tvc.ru
Так, Дени решился на кардинальные перемены в образе и избавился от своих белокурых волос, побрив голову налысо. В соцсети Байсаров продемонстрировал новую прическу.
"Дома скучно", – написал парень.
Дени Байсаров
Instagram @dennyartview
Дени Байсаров
Instagram @dennyartview
Дени Байсаров
Instagram @dennyartview
Кроме того, в своих stories Дени опубликовал и коллаж из фотографий Бритни Спирс, на которых она сначала изображена ухоженой и с длинными волосами, а спустя несколько снимков – короткостриженная.
"На какой вы стадии карантина? Угадаете, на какой стадии я? Это очень веселая стадия", – подписал коллаж внук Пугачевой.
Instagram @dennyartview
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 марта единственная внучка Аллы Пугачевой и дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова отметила день рождения. Девочке исполнилось восемь лет.
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