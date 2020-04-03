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3 апреля • обновлено в 16:25
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Внук Пугачевой побрился налысо на камеру: как теперь выглядит парень

2.4т
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Внук российской певицы Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров побрился налысо.

Процесс 21-летний парень решил показать в своих Instagram-stories.

Кристина Орбакайте с сыном Дени

Кристина Орбакайте с сыном Дени

tvc.ru

Так, Дени решился на кардинальные перемены в образе и избавился от своих белокурых волос, побрив голову налысо. В соцсети Байсаров продемонстрировал новую прическу.

"Дома скучно", написал парень.

Дени Байсаров

Дени Байсаров

Instagram @dennyartview

Дени Байсаров

Дени Байсаров

Instagram @dennyartview

Дени Байсаров

Дени Байсаров

Instagram @dennyartview

Кроме того, в своих stories Дени опубликовал и коллаж из фотографий Бритни Спирс, на которых она сначала изображена ухоженой и с длинными волосами, а спустя несколько снимков – короткостриженная.

"На какой вы стадии карантина? Угадаете, на какой стадии я? Это очень веселая стадия", подписал коллаж внук Пугачевой.

Внук Пугачевой побрился налысо на камеру: как теперь выглядит парень

Instagram @dennyartview

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 марта единственная внучка Аллы Пугачевой и дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова отметила день рождения. Девочке исполнилось восемь лет.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Алла Пугачева Кристина Орбакайте
Место
Россия
Тег
Новости России
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