Внук Пугачевой побрился налысо на камеру: как теперь выглядит парень

Внук российской певицы Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров побрился налысо.

Процесс 21-летний парень решил показать в своих Instagram-stories.

Кристина Орбакайте с сыном Дени tvc.ru

Так, Дени решился на кардинальные перемены в образе и избавился от своих белокурых волос, побрив голову налысо. В соцсети Байсаров продемонстрировал новую прическу.

"Дома скучно", – написал парень.

Дени Байсаров Instagram @dennyartview

Дени Байсаров Instagram @dennyartview

Дени Байсаров Instagram @dennyartview

Кроме того, в своих stories Дени опубликовал и коллаж из фотографий Бритни Спирс, на которых она сначала изображена ухоженой и с длинными волосами, а спустя несколько снимков – короткостриженная.

"На какой вы стадии карантина? Угадаете, на какой стадии я? Это очень веселая стадия", – подписал коллаж внук Пугачевой.

Instagram @dennyartview

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 марта единственная внучка Аллы Пугачевой и дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова отметила день рождения. Девочке исполнилось восемь лет.

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