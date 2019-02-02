Внук Пугачевой начал попрошайничать в сети

Внук примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Никита Пресняков попросил денег у своих поклонников.

Об этом он написал в своем Instagram, уточнив, что пожертвование ему нужно на клип новой песни "To Stay" группы MULTIVERSE.

"Дочитай до конца по-братски! У каждого из вас появился уникальный шанс стать сопродюсером нашей песни "To Stay" и получить % прибыли от нашей музыки! Мы попали в чарт американского лейбла-платформы Younk и участвуем в Хит Фандинге! Его цель – собрать минимальное количество вложений, которых хватит на запись релиза и видео в Лос Анджелесе", – отметил Пресняков.

По его словам, если поклонники объединятся с музыкантами и помогут собрать нужную сумму, то у песни появится шанс "заявить о себе во всем мире".

"Поддержите наш трек и мы обещаем, что мы выложимся по максимуму! Такая возможность бывает редко, и мы готовы испытать удачу", – добавил внук Пугачевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно супруг Аллы Борисовны Максим Галкин публично пристыдил Преснякова за его недовольство аудиторией в соцсети, которая на него подписывается из-за родства со звездной бабушкой.

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