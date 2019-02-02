Внук Пугачевой начал попрошайничать в сети

Внук примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Никита Пресняков попросил денег у своих поклонников.
Об этом он написал в своем Instagram, уточнив, что пожертвование ему нужно на клип новой песни "To Stay" группы MULTIVERSE.
"Дочитай до конца по-братски! У каждого из вас появился уникальный шанс стать сопродюсером нашей песни "To Stay" и получить % прибыли от нашей музыки! Мы попали в чарт американского лейбла-платформы Younk и участвуем в Хит Фандинге! Его цель – собрать минимальное количество вложений, которых хватит на запись релиза и видео в Лос Анджелесе", – отметил Пресняков.
Какая фотка прикольней вышла? 1 или 2? 😝 2й год с женой приезжаем на Бали) влюбились в культуру и атмосферу! Столько всего увидели и еще столько предстоит увидеть! Вообще, всем желаю стремления познавать этот необъятный мир и за жизнь увидеть и ощутить как можно больше! Это всегда отличный мотиватор! Как для Трумана из к/ф "Шоу Трумана" ✊🏻 #бали#атмосфера#пляж#bali#indonesia#beach#boy#никитапресняков#vocation
По его словам, если поклонники объединятся с музыкантами и помогут собрать нужную сумму, то у песни появится шанс "заявить о себе во всем мире".
"Поддержите наш трек и мы обещаем, что мы выложимся по максимуму! Такая возможность бывает редко, и мы готовы испытать удачу", – добавил внук Пугачевой.
Дочитай до конца по-братски! У каждого из вас появился уникальный шанс стать со-продюсером нашей песни "To Stay" и получить % прибыли от нашей музыки! Мы попали в чарт американского лейбла-платформы Younk и участвуем в Хит Фандинге! Его цель - собрать минимальное количество вложений, которых хватит на запись релиза и видео в Лос Анджелесе! С настоящими профессионалами! Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире! Стать частью команды менеджеров и продюсеров очень просто. Переходите по ссылке ниже, регайтесь, получайте бонусы в Баунти программе, поддерживайте музыкантов, которые этого заслуживают, и зарабатывайте на этом! И еще что самое приятное - вы можете как оплатить, так и заработать Янк баксы, слушая музыку на платформе через Баунти программу! Слушаешь музыку и получаешь деньги - мечта! =) Хит Фандинг длится всего 3 дня, поэтому мы очень переживаем и хотим выиграть! Поддержите наш трек и мы обещаем, что мы выложимся по максимуму! Такая возможность бывает редко, и мы готовы испытать удачу! ❤️ССЫЛКУ Я ОСТАВИЛ В ШАПКЕ ПРОФИЛЯ!❤️ P.S. Редко прошу поддержки, но тут я очень на вас надеюсь! #younk #multiverse
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно супруг Аллы Борисовны Максим Галкин публично пристыдил Преснякова за его недовольство аудиторией в соцсети, которая на него подписывается из-за родства со звездной бабушкой.
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